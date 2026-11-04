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¿El fin de las "manos libres" de Trump? La victoria demócrata amenaza la agenda del republicano, advierte experto
¿El fin de las "manos libres" de Trump? La victoria demócrata amenaza la agenda del republicano, advierte experto
Sputnik Mundo
La victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en EEUU reducirá significativamente el margen de maniobra del presidente Donald Trump para... 04.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-04T14:50+0000
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Donald Trump podría recurrir al veto presidencial para frenar las iniciativas impulsadas por un Congreso bajo control demócrata, indicó el analista. Sin embargo, el nuevo equilibrio de fuerzas en el Capitolio dificultará considerablemente la aplicación de la agenda presidencial.Las consecuencias también podrían hacerse notar en el ámbito internacional. Según Hassan, la política arancelaria estadounidense, la guerra contra Irán y el conflicto en Ucrania figurarán entre los principales asuntos de la agenda demócrata."Hasta ahora Trump tenía las manos libres, pero ahora ambas cámaras limitarán su margen de actuación", concluyó.El Partido Demócrata logró hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato en EEUU del 3 de noviembre, al arrebatar a los republicanos siete escaños en el Senado y más de dos decenas en la Cámara de Representantes.Una de las principales sorpresas fue la victoria demócrata en estados tradicionalmente republicanos. En Texas, James Talarico derrotó a Ken Paxton; en Kansas, Adam Hamilton venció al senador en ejercicio Roger Marshall, y en Ohio, Sherrod Brown recuperó su escaño en el Senado. Los demócratas también ganaron en Iowa y en ambas Carolinas. En la Cámara de Representantes, lograron tres de los cuatro escaños de Iowa, todos ellos en manos republicanas antes de los comicios.El nuevo equilibrio de fuerzas complicará la agenda de Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato. Los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas de la Casa Blanca, abrir investigaciones e influir en la confirmación de altos cargos. El presidente, no obstante, conservará el derecho de veto y la facultad de emitir órdenes ejecutivas.
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¿El fin de las "manos libres" de Trump? La victoria demócrata amenaza la agenda del republicano, advierte experto
La victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato en EEUU reducirá significativamente el margen de maniobra del presidente Donald Trump para impulsar sus iniciativas políticas y de política exterior. Así lo declaró a Sputnik el analista político y geoestratégico a nivel internacional, Azmi Hassan.
Donald Trump podría recurrir al veto presidencial para frenar las iniciativas impulsadas por un Congreso bajo control demócrata, indicó el analista. Sin embargo, el nuevo equilibrio de fuerzas en el Capitolio dificultará considerablemente la aplicación de la agenda presidencial.
"Trump tendrá un camino muy complicado, ya que se enfrentará a la resistencia de ambas cámaras, a diferencia de lo que ocurre ahora, cuando los republicanos simplemente siguen su línea", señaló el analista.
Las consecuencias también podrían hacerse notar en el ámbito internacional. Según Hassan, la política arancelaria estadounidense, la guerra contra Irán
y el conflicto en Ucrania
figurarán entre los principales asuntos de la agenda demócrata.
"Hasta ahora Trump tenía las manos libres, pero ahora ambas cámaras limitarán su margen de actuación", concluyó.
El Partido Demócrata logró hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato en EEUU del 3 de noviembre
, al arrebatar a los republicanos siete escaños en el Senado
y más de dos decenas en la Cámara de Representantes
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Una de las principales sorpresas fue la victoria demócrata en estados tradicionalmente republicanos. En Texas, James Talarico derrotó a Ken Paxton; en Kansas, Adam Hamilton venció al senador en ejercicio Roger Marshall, y en Ohio, Sherrod Brown recuperó su escaño en el Senado. Los demócratas también ganaron en Iowa y en ambas Carolinas. En la Cámara de Representantes, lograron tres de los cuatro escaños de Iowa, todos ellos en manos republicanas antes de los comicios.
El nuevo equilibrio de fuerzas complicará la agenda de Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato. Los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas de la Casa Blanca, abrir investigaciones e influir en la confirmación de altos cargos. El presidente, no obstante, conservará el derecho de veto y la facultad de emitir órdenes ejecutivas.
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