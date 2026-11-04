Triunfo electoral de Hinojosa en Texas "no representa los intereses de los mexicanos ni de la comunidad latina", opina un experto

En el caso de Xavier Becerra, quien ganó en California y también es hijo de migrantes mexicanos, Muñoz Bravo resaltó que sí es probable que la relación entre México y el estado sea más fluida, al menos en temas económicos y políticos. "Aquí sí es, sin duda, una noticia importante porque sí va a permitir seguir colaborando en diferentes temas, no solamente el comercial", finalizó.
El éxito de la demócrata Gina Hinojosa en Texas (sur), un estado que era considerado bastión republicana, ha sido celebrado incluso por México debido a la ascendencia mexicana de la ahora gobernadora electa. Sin embargo, su perfil no representa exactamente los intereses de la comunidad migrante, dijo en entrevista para Sputnik un experto.
"Representa el triunfo de la ciudadanía estadounidense, en este caso, de los texanos que estaban simple y llanamente decepcionados de un Partido Republicano que no les había generado mejores condiciones de vida (...). Tampoco se pueden soltar las campanas al vuelo y no se puede decir que se van a terminar, por ejemplo, los operativos de ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] en contra de personas indocumentadas", señaló el doctor en Ciencia Política Tomás Milton Muñoz Bravo.