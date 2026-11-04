Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261104/triunfo-electoral-de-hinojosa-en-texas-no-representa-los-intereses-de-los-mexicanos-ni-de-la-1175742378.html
Triunfo electoral de Hinojosa en Texas "no representa los intereses de los mexicanos ni de la comunidad latina", opina un experto
Triunfo electoral de Hinojosa en Texas "no representa los intereses de los mexicanos ni de la comunidad latina", opina un experto
Sputnik Mundo
El éxito de la demócrata Gina Hinojosa en Texas (sur), un estado que era considerado bastión republicana, ha sido celebrado incluso por México debido a la... 04.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-04T21:35+0000
2026-11-04T21:35+0000
américa latina
sociedad
xavier becerra
texas
partido republicano (eeuu)
méxico
migración
gina hinojosa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/04/1175742184_0:105:1024:682_1920x0_80_0_0_47f36ce6cdcd3dda1660808585c8e57d.jpg
En el caso de Xavier Becerra, quien ganó en California y también es hijo de migrantes mexicanos, Muñoz Bravo resaltó que sí es probable que la relación entre México y el estado sea más fluida, al menos en temas económicos y políticos. "Aquí sí es, sin duda, una noticia importante porque sí va a permitir seguir colaborando en diferentes temas, no solamente el comercial", finalizó.
texas
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0b/04/1175742184_112:85:908:682_1920x0_80_0_0_65a21fe795c5d456d04eb39b829a7dd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, xavier becerra, texas, partido republicano (eeuu), méxico, migración, gina hinojosa
sociedad, xavier becerra, texas, partido republicano (eeuu), méxico, migración, gina hinojosa

Triunfo electoral de Hinojosa en Texas "no representa los intereses de los mexicanos ni de la comunidad latina", opina un experto

21:35 GMT 04.11.2026
© AP Photo / Eric GayLa demócrata Gina Hinojosa.
La demócrata Gina Hinojosa. - Sputnik Mundo, 1920, 04.11.2026
© AP Photo / Eric Gay
Síguenos en
El éxito de la demócrata Gina Hinojosa en Texas (sur), un estado que era considerado bastión republicana, ha sido celebrado incluso por México debido a la ascendencia mexicana de la ahora gobernadora electa. Sin embargo, su perfil no representa exactamente los intereses de la comunidad migrante, dijo en entrevista para Sputnik un experto.

"Representa el triunfo de la ciudadanía estadounidense, en este caso, de los texanos que estaban simple y llanamente decepcionados de un Partido Republicano que no les había generado mejores condiciones de vida (...). Tampoco se pueden soltar las campanas al vuelo y no se puede decir que se van a terminar, por ejemplo, los operativos de ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas] en contra de personas indocumentadas", señaló el doctor en Ciencia Política Tomás Milton Muñoz Bravo.

En el caso de Xavier Becerra, quien ganó en California y también es hijo de migrantes mexicanos, Muñoz Bravo resaltó que sí es probable que la relación entre México y el estado sea más fluida, al menos en temas económicos y políticos.
"Aquí sí es, sin duda, una noticia importante porque sí va a permitir seguir colaborando en diferentes temas, no solamente el comercial", finalizó.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала