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Candidatos latinoamericanos se convierten en gobernadores de EEUU en territorios que históricamente pertenecieron a México

Candidatos latinoamericanos se convierten en gobernadores de EEUU en territorios que históricamente pertenecieron a México

Sputnik Mundo

Según los resultados preliminares, en Texas y California, estados que pasaron de México a EEUU, se impusieron los candidatos del Partido Demócrata, Gina... 04.11.2026, Sputnik Mundo

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Gina Hinojosa, gobernadora elegida de TexasLa demócrata Gina Hinojosa superó al republicano y actual gobernador, Greg Abbott, al obtener el 52,8% de los votos, frente al 45,7% de su rival (con el 97% de las papeletas escrutadas). Se convirtió así en la primera mujer de origen latinoamericano elegida gobernadora de Texas desde su anexión a Estados Unidos en 1845.Además, Texas es tradicionalmente un bastión del Partido Republicano, que ha ganado allí las elecciones durante los últimos 35 años. Desde que George W. Bush, futuro presidente de EEUU, ganó las elecciones a gobernador en 1995, los demócratas no habían vuelto a ocupar el cargo.Su programa contempla reformas económicas, entre ellas una moratoria a la construcción de centros de datos en la región, que, debido a la sobrecarga de la red, encarecen la electricidad. También propone ampliar el acceso a las escuelas públicas y mejorar sus recursos.Gina Hinojosa asumirá oficialmente el cargo el 19 de enero de 2027.Xavier Becerra, gobernador electo de CaliforniaPor su parte, la victoria del candidato demócrata Xavier Becerra, quien obtuvo 64% (tras el recuento de 59%) permitirá al partido conservar la gobernación del estado, que ocupa desde 2011.Hijo de una familia de inmigrantes mexicanos, también se convertirá en el primer gobernador latinoamericano electo en la historia del estado, desde su incorporación a EEUU en 1850. Se trata de un acontecimiento significativo en un estado donde el 40% de la población tiene raíces latinoamericanas.Desde la primera Administración Trump, en 2016, California es considerado un bastión demócrata, cuyos habitantes se oponen a las redadas migratorias en la región y discrepan de la política medioambiental del presidente.Durante su campaña, el propio Becerra recordó en numerosas ocasiones que, mientras ejercía como fiscal general de California, presentó 122 demandas contra la Administración Trump durante su primer mandato presidencial (2017-2021).El político asumirá oficialmente el cargo el 4 de enero de 2027.El Partido Demócrata logró hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato en EEUU del 3 de noviembre.Una de las principales sorpresas fue la victoria demócrata en estados tradicionalmente republicanos. En Texas, James Talarico derrotó a Ken Paxton; en Kansas, Adam Hamilton venció al senador en ejercicio Roger Marshall, y en Ohio, Sherrod Brown recuperó su escaño en el Senado. Los demócratas también ganaron en Iowa y en ambas Carolinas. En la Cámara de Representantes, lograron tres de los cuatro escaños de Iowa, todos ellos en manos republicanas antes de los comicios.El nuevo equilibrio de fuerzas complicará la agenda de Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato. Los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas de la Casa Blanca, abrir investigaciones e influir en la confirmación de altos cargos. El presidente, no obstante, conservará el derecho de veto y la facultad de emitir órdenes ejecutivas.

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