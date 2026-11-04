Comicios en EEUU ofrecen elección entre "lo malo y lo peor" porque partidos sirven al "lobby" de la guerra: experto

"Tanto los candidatos republicanos como los demócratas anteponen la guerra a la diplomacia, apoyan a Wall Street frente a la economía real —los intereses de la ciudadanía— y favorecen a Israel por encima de Palestina. Muy pocos abordan las necesidades del pueblo estadounidense, cuestiones clave como la educación, la salud pública, la fiscalidad, la infraestructura y la creación de empleo", subrayó el especialista.Asimismo, De Zayas sostuvo que si bien la ONU ha "resultado ineficaz" en relación con Irán, Gaza y otras crisis, sigue siendo necesaria, ahora "más que nunca", para evitar que estas situaciones se descontrolen. Posteriormente, estimó que podrían suscitarse una serie de posibles "escenarios apocalípticos" para Teherán, que incluyen el uso potencial de armas nucleares y la escalada del conflicto hasta convertirse en una crisis global, a menos que Estados Unidos e Israel opten por una desescalada diplomática.
Los demócratas y republicanos están "sometidos al complejo militar-industrial y al lobby de la Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés)", dijo un experto en una charla para Sputnik.
"El problema del sistema bipartidista estadounidense es que, la mayoría de las veces, se trata de elegir entre lo malo y lo peor", subrayó Alfred de Zayas, experto independiente jubilado de la ONU, al ser cuestionado sobre las votaciones de término medio en el país norteamericano.
"Tanto los candidatos republicanos como los demócratas anteponen la guerra a la diplomacia, apoyan a Wall Street frente a la economía real —los intereses de la ciudadanía— y favorecen a Israel por encima de Palestina. Muy pocos abordan las necesidades del pueblo estadounidense, cuestiones clave como la educación, la salud pública, la fiscalidad, la infraestructura y la creación de empleo", subrayó el especialista.
Asimismo, De Zayas sostuvo que si bien la ONU ha "resultado ineficaz" en relación con Irán, Gaza y otras crisis, sigue siendo necesaria, ahora "más que nunca", para evitar que estas situaciones se descontrolen.
Posteriormente, estimó que podrían suscitarse una serie de posibles "escenarios apocalípticos" para Teherán, que incluyen el uso potencial de armas nucleares y la escalada del conflicto hasta convertirse en una crisis global, a menos que Estados Unidos e Israel opten por una desescalada diplomática.
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