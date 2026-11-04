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"Lo haría de nuevo": Trump nombra la razón por la que su partido perdió las elecciones
"Lo haría de nuevo": Trump nombra la razón por la que su partido perdió las elecciones
Sputnik Mundo
El presidente de EEUU, Donald Trump, admitió que el conflicto con Irán influyó en la derrota del oficialista Partido Republicano en las elecciones de mitad de... 04.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-04T18:30+0000
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Al mismo tiempo, el mandatario de EEUU indicó que estaba dispuesto a trabajar con los demócratas, quienes obtuvieron en la víspera el control del Congreso en las elecciones intermedias."Probablemente me llevaré bien con los demócratas, a menos que quieran ser destructivos... Ya han llamado. Quieren hablar sobre diversos asuntos", subrayó Trump.El Partido Demócrata logró hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato en EEUU del 3 de noviembre.Una de las principales sorpresas fue la victoria demócrata en estados tradicionalmente republicanos. En Texas, James Talarico derrotó a Ken Paxton; en Kansas, Adam Hamilton venció al senador en ejercicio Roger Marshall, y en Ohio, Sherrod Brown recuperó su escaño en el Senado. Los demócratas también ganaron en Iowa y en ambas Carolinas. En la Cámara de Representantes, lograron tres de los cuatro escaños de Iowa, todos ellos en manos republicanas antes de los comicios.El nuevo equilibrio de fuerzas complicará la agenda de Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato. Los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas de la Casa Blanca, abrir investigaciones e influir en la confirmación de altos cargos. El presidente, no obstante, conservará el derecho de veto y la facultad de emitir órdenes ejecutivas.
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"Lo haría de nuevo": Trump nombra la razón por la que su partido perdió las elecciones
18:30 GMT 04.11.2026 (actualizado: 18:45 GMT 04.11.2026)
El presidente de EEUU, Donald Trump, admitió que el conflicto con Irán influyó en la derrota del oficialista Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, celebradas la víspera. En sus palabras, la escalada en Oriente Medio aumentó el precio de la gasolina un poco en el corto plazo.
"Pero, al mismo tiempo, si tuviera que volver a hacerlo [atacar a Irán], lo haría de nuevo", señaló Donald Trump a la prensa.
Al mismo tiempo, el mandatario de EEUU indicó que estaba dispuesto a trabajar con los demócratas, quienes obtuvieron en la víspera el control del Congreso en las elecciones intermedias.
"Probablemente me llevaré bien con los demócratas, a menos que quieran ser destructivos... Ya han llamado. Quieren hablar sobre diversos asuntos", subrayó Trump.
El Partido Demócrata logró hacerse con el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato en EEUU del 3 de noviembre
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Una de las principales sorpresas fue la victoria demócrata en estados tradicionalmente republicanos. En Texas, James Talarico derrotó a Ken Paxton; en Kansas, Adam Hamilton venció al senador en ejercicio Roger Marshall, y en Ohio, Sherrod Brown recuperó su escaño en el Senado. Los demócratas también ganaron en Iowa y en ambas Carolinas. En la Cámara de Representantes, lograron tres de los cuatro escaños de Iowa, todos ellos en manos republicanas antes de los comicios.
El nuevo equilibrio de fuerzas complicará la agenda de Donald Trump durante los dos últimos años de su mandato. Los demócratas podrán bloquear iniciativas legislativas de la Casa Blanca, abrir investigaciones e influir en la confirmación de altos cargos. El presidente, no obstante, conservará el derecho de veto y la facultad de emitir órdenes ejecutivas.