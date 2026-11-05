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"Buena señal": experto analiza el impacto de las elecciones estadounidenses en el conflicto en Oriente Medio

"Buena señal": experto analiza el impacto de las elecciones estadounidenses en el conflicto en Oriente Medio

Sputnik Mundo

Los resultados de las elecciones de mitad de mandato en EEUU reflejan el descontento de la sociedad estadounidense con la política del presidente, Donald... 05.11.2026, Sputnik Mundo

2026-11-05T18:01+0000

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Sin embargo, subrayó que los resultados electorales no implican por sí mismos el fin del conflicto con la República Islámica ni un cambio en la política estadounidense en Oriente Medio.Marandi advirtió que Washington podría reanudar las operaciones militares "en cualquier momento". Según explicó, ese es precisamente uno de los escenarios que contempla Teherán, cuyas Fuerzas Armadas se encuentran en estado de máxima alerta.El analista considera asimismo que Israel no tiene intención de renunciar a seguir ejerciendo presión sobre el país persa y que los cambios políticos en el Congreso estadounidense difícilmente conducirán a una revisión inmediata de la política exterior de Washington. No obstante, a su juicio, los resultados electorales limitarán la capacidad de Trump para continuar con la campaña militar.Al abordar las perspectivas del conflicto, el experto aseguró que Irán está preparada tanto para un enfrentamiento decisivo en las próximas semanas como para una guerra prolongada. En sus palabras, Teherán está adaptando su economía a las condiciones bélicas, aumentando el gasto militar y desarrollando infraestructuras subterráneas, sistemas de mando y control, tecnologías de misiles y drones.Marandi sostiene que la producción de misiles iraníes ha alcanzado tal magnitud que el país empieza a quedarse sin espacio para almacenarlos. También advirtió de que, si EEUU lanza un nuevo ataque, la respuesta de Teherán será "mucho más destructiva que antes".En cuanto a las condiciones para normalizar la situación en el estrecho de Ormuz, Marandi las vinculó al cumplimiento por parte de Washington del memorando de entendimiento que, según afirmó, fue firmado entre ambos países. Entre las demás condiciones mencionó el fin de las operaciones militares en Gaza, el cese de la ocupación del Líbano, la devolución de los activos iraníes congelados y el levantamiento de las restricciones que afectan a la población de la nación persa. A su juicio, Washington ya no se encuentra en una posición que le permita determinar unilateralmente el rumbo del conflicto.El memorando de entendimiento entre EEUU e Irán es un acuerdo provisional de 14 puntos destinado a poner fin a las hostilidades y abrir negociaciones para alcanzar una solución duradera al conflicto. Acordado el 17 de junio de 2026, contemplaba el cese de las operaciones militares, la garantía del paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz, el levantamiento gradual del bloqueo naval estadounidense y el inicio de negociaciones de 60 días sobre un acuerdo más amplio, incluida la cuestión del programa nuclear iraní. El texto oficial del memorando no se hizo público, aunque ambas partes divulgaron su contenido.Poco después, el tratado se vio afectado por importantes desacuerdos, especialmente en torno al control del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El 7 de julio, Donald Trump declaró que el pacto había dejado de estar vigente, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores del país persa anunció su suspensión aproximadamente una semana después. Las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo no dieron resultados dentro del plazo inicial de 60 días. A finales de octubre y principios de noviembre se reanudaron los contactos diplomáticos con la mediación de Catar. Las partes intercambiaron propuestas y debatieron las condiciones para poner fin al conflicto, pero todavía no han logrado avances decisivos.

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