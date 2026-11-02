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Irán reafirma su voluntad de resolver el conflicto con EEUU a través del diálogo
Irán reafirma su voluntad de resolver el conflicto con EEUU a través del diálogo
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Teherán busca solucionar el conflicto con Washington por medios diplomáticos, declaró el presidente del país persa, Masud Pezeshkián, citado por medios. 02.11.2026, Sputnik Mundo
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Previamente, Jameneí había ordenado a los militares responder de forma contundente a cualquier amenaza, recalcando que esa respuesta no debía tener limitaciones geográficas.Asimismo, el líder supremo iraní dispuso actualizar la lista de objetivos para que todo tipo de activos materiales e inmateriales de Estados Unidos quedaran al alcance de las Fuerzas Armadas nacionales.Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, posteriormente las partes volvieron a intercambiar ataques. Aunque en estos momentos Washington y Teherán no se enfrentan directamente, la crisis sigue abierta y persiste la posibilidad de una nueva escalada militar.
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Irán reafirma su voluntad de resolver el conflicto con EEUU a través del diálogo

17:12 GMT 02.11.2026
© AP Photo / Evgenia NovozheninaEl presidente iraní, Masud Pezeshkián
El presidente iraní, Masud Pezeshkián - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
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Teherán busca solucionar el conflicto con Washington por medios diplomáticos, declaró el presidente del país persa, Masud Pezeshkián, citado por medios.
"Aspiramos a solucionar el asunto mediante negociaciones. A este respecto, el líder supremo [iraní, el ayatolá Mojtabá Jameneí] otorgó poderes competentes al Gobierno", señaló.
Previamente, Jameneí había ordenado a los militares responder de forma contundente a cualquier amenaza, recalcando que esa respuesta no debía tener limitaciones geográficas.
Asimismo, el líder supremo iraní dispuso actualizar la lista de objetivos para que todo tipo de activos materiales e inmateriales de Estados Unidos quedaran al alcance de las Fuerzas Armadas nacionales.
La población local inspecciona el lugar supuestamente alcanzado por los ataques aéreos estadounidenses en Saná, Yemen, el 20 de marzo de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
Internacional
Más de 300.000 personas fueron desplazadas por el conflicto en Yemen, según la ONU
07:12 GMT
Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.
A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, posteriormente las partes volvieron a intercambiar ataques. Aunque en estos momentos Washington y Teherán no se enfrentan directamente, la crisis sigue abierta y persiste la posibilidad de una nueva escalada militar.
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