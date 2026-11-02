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Irán reafirma su voluntad de resolver el conflicto con EEUU a través del diálogo
Irán reafirma su voluntad de resolver el conflicto con EEUU a través del diálogo
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Teherán busca solucionar el conflicto con Washington por medios diplomáticos, declaró el presidente del país persa, Masud Pezeshkián, citado por medios. 02.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-02T17:12+0000
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Previamente, Jameneí había ordenado a los militares responder de forma contundente a cualquier amenaza, recalcando que esa respuesta no debía tener limitaciones geográficas.Asimismo, el líder supremo iraní dispuso actualizar la lista de objetivos para que todo tipo de activos materiales e inmateriales de Estados Unidos quedaran al alcance de las Fuerzas Armadas nacionales.Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, posteriormente las partes volvieron a intercambiar ataques. Aunque en estos momentos Washington y Teherán no se enfrentan directamente, la crisis sigue abierta y persiste la posibilidad de una nueva escalada militar.
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Irán reafirma su voluntad de resolver el conflicto con EEUU a través del diálogo
Teherán busca solucionar el conflicto con Washington por medios diplomáticos, declaró el presidente del país persa, Masud Pezeshkián, citado por medios.
"Aspiramos a solucionar el asunto mediante negociaciones. A este respecto, el líder supremo [iraní, el ayatolá Mojtabá Jameneí] otorgó poderes competentes al Gobierno", señaló.
Previamente, Jameneí había ordenado a los militares responder de forma contundente a cualquier amenaza
, recalcando que esa respuesta no debía tener limitaciones geográficas.
Asimismo, el líder supremo iraní dispuso actualizar la lista de objetivos para que todo tipo de activos materiales e inmateriales de Estados Unidos quedaran al alcance de las Fuerzas Armadas nacionales.
Las hostilidades en Oriente Medio comenzaron el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra el territorio iraní
. Teherán respondió asestando golpes contra objetivos estadounidenses en la región.
A mediados de junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento
para poner fin a las acciones militares. Sin embargo, posteriormente las partes volvieron a intercambiar ataques. Aunque en estos momentos Washington y Teherán no se enfrentan directamente, la crisis sigue abierta y persiste la posibilidad de una nueva escalada militar
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