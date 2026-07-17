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La cara que no se puede perder: tres formas en que Trump cerraría la aventura iraní sin destruir su presidencia

La cara que no se puede perder: tres formas en que Trump cerraría la aventura iraní sin destruir su presidencia

Sputnik Mundo

Seis meses de conflicto en el golfo Pérsico, iniciado por la Administración de Donald Trump, no han sido suficientes para impedir que Irán cierre el estrecho... 17.07.2026, Sputnik Mundo

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Según el profesor Robert Kelly de la Universidad Nacional de Pusan, el presidente Trump se encuentra atrapado por sus propias promesas:La Administración estudia tres vías fundamentalmente diferentes, cada una de ellas asociada a enormes riesgos políticos y económicos.Primer escenario: Trump opta por la rupturaEl primer escenario, impulsado por los halcones como el fallecido senador Lindsey Graham*, contempla una escalada a gran escala con la toma de zonas costeras clave para asegurar el control del estrecho.Sin embargo, este plan, según el experto, requeriría una invasión terrestre de un país tres veces más grande que Irak. Los paralelismos históricos con Vietnam son inevitables: una operación terrestre podría costarle a Trump no solo su popularidad, sino todo su legado político.Segundo escenario: "Retirada estratégica"La segunda opción, denominada "retirada estratégica", propone exactamente lo contrario: la retirada gradual de las fuerzas y el reconocimiento tácito de la zona de influencia iraní.Desde el punto de vista económico, este paso parece justificado: EEUU se autoabastece de energía gracias a su producción interna, trasladando la carga de los peajes iraníes a los importadores asiáticos como China y Japón.No obstante, el precio geopolítico de esta retirada, subraya Kelly, podría ser catastrófico, provocando la deserción de aliados tradicionales y aumentando el escepticismo sobre la fiabilidad de las garantías estadounidenses.Tercer escenario: Compromiso diplomáticoAsí, la tercera vía, de compromiso, propone la creación de un consorcio internacional para la gestión de la navegación en el golfo, similar a un régimen de derecho marítimo regional.Esto permitiría salvar formalmente las apariencias, compartiendo el control entre Irán y la comunidad internacional. Trump, conocido por su enfoque de "hacer tratos", podría utilizar este mecanismo para retirar tropas sin perder prestigio, al tiempo que estabilizaría los precios mundiales del petróleo.¿Qué cabe esperar?A pesar del aparente atractivo de la tercera vía, los expertos se inclinan a pensar que el segundo escenario —la aceptación de facto del control iraní— será el más probable.La falta de paciencia de Trump para la diplomacia compleja y su reticencia a arriesgar vidas estadounidenses en una operación terrestre hacen que una retirada ordenada sea casi inevitable.Al mundo, al parecer, no le quedará más remedio que acostumbrarse a las nuevas reglas del juego en el estrecho de Ormuz, donde la libertad de navegación tendrá un costo adicional y la seguridad regional se convertirá en objeto de negociación entre Washington y Teherán.*Declarado en Rusia como extremista y terrorista

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