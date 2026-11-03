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¿Cuáles son las contiendas clave en las elecciones de medio término en EEUU?

¿Cuáles son las contiendas clave en las elecciones de medio término en EEUU?

Sputnik Mundo

Los últimos sondeos arrojan una ventaja para los demócratas, pero expertos dijeron a Sputnik que en el pasado el apoyo al presidente Donald Trump ha sido... 03.11.2026, Sputnik Mundo

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Este 3 de noviembre, alrededor de 250 millones de estadounidenses están llamados a votar —se calcula que el 10% ya lo hizo por correo— para renovar la totalidad de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, además de elegir los gobernadores de 36 estados y tres territorios no incorporados, junto a miles de cargos en las legislaturas locales.Siguiendo el patrón histórico de las contiendas de mitad de período en EEUU, las encuestas dan al Partido Demócrata, actualmente en la oposición, una ventaja considerable por sobre los republicanos.Lo anterior, pese a que el presidente Donald Trump ha encabezado alrededor de 30 eventos en apoyo a los candidatos republicanos, pidiendo a su electorado que "voten como si mi nombre estuviese en la boleta", y que en la campaña del partido opositor no ha estado carente de dramas, incluyendo fuertes peleas entre las distintas facciones, incomodidad por el inoportuno intento de regreso de Kamala Harris y dificultades para consolidar una narrativa unificada.En medio de este escenario, y luego de numerosas controversias en los meses previos debido a los intentos de ambos partidos de rehacer los mapas electorales e impulsar cambios de último momento en los métodos de votación, con la Casa Blanca incluso llegando a intentar que se bloquee la opción de voto por correo alegando la posibilidad de cometer fraude, finalmente las campañas han girado en torno al costo de vida.Los precios en el país norteamericano han aumentado como consecuencia de la guerra lanzada por EEUU e Israel contra Irán, disparando hasta un 30% el precio del petróleo, encareciendo el combustible y los alimentos, entre otros productos.En paralelo, otros temas como el continuo apoyo del Gobierno de EEUU a las acciones de Israel en Gaza, el endurecimiento de las políticas antimigratorias contra la comunidad hispana y la instalación de data centers para las empresas de inteligencia artificial han servido como fuertes catalizadores del voto, polarizando todavía más un escenario político que en el último año ha estado marcado por una retórica cada vez más violenta.Claudia Veiroj, internacionalista egresada de la Universidad de la República de Uruguay (UDELAR), le dijo a Sputnik que la Casa Blanca se enfrenta al gran desafío de movilizar a sus bases en un contexto de insatisfacción económica y luego de que, debido al arrastre de la candidatura de Trump en el 2024, los republicanos se quedaran con ambas cámaras del Congreso.Sin embargo, en el Senado la situación es muy distinta, añade. Teniendo en cuenta que en el pasado el apoyo a Trump y a su partido ha sido subestimado en los sondeos, y que el puñado de las que decidirán el control de la Cámara Alta exhiben una mínima diferencia entre los candidatos, la analista advierte que no se puede descartar una buena performance republicana que les permita retener la mayoría. Ante este panorama marcado por la incertidumbre y la paridad, presentamos aquí un repaso por los escenarios más competitivos y decisivos que definirán el equilibrio de fuerzas en el Congreso, reconfigurando el mapa político de cara a las elecciones generales del 2028, y las tendencias políticas que podrían estar reflejando.Texas: la banca más disputada"La pugna por el escaño del Senado en Texas entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico se ha transformado en uno de los principales combates de este ciclo electoral", le dijo a Sputnik Irwing Rico, doctor en Ciencias Políticas y docente de la UNAM.El experto señala que la habitual hegemonía republicana en el estado sureño podría llegar a su fin gracias a la inteligente campaña de Talarico, un pastor y legislador local que llevó adelante una estrategia diseñada para apelar al electorado conservador texano, enfatizando su fe religiosa y desvinculándose de declaraciones suyas en el pasado ligadas a la plataforma social más "progresista" de los demócratas. El experto señaló que un desenlace ajustado o una eventual victoria opositora representaría un auténtico terremoto político. "Es cierto que los demócratas se han ilusionado con ganar en el Texas en varias oportunidades estos años y nunca ha sucedido, pero creo que esta vez sus chances son reales, y eso ya de por sí es bastante", afirmó.Alaska: la sombra del fraudeEn el estado más septentrional, el senador republicano Dan Sullivan afronta una contienda de altísima exigencia ante la demócrata Mary Peltola, quien aparece por delante en los sondeos en una región que Trump ganó por 14 puntos en el 2024 y que es considerada un bastión histórico republicano desde su transformación de territorio incorporado a estado con derecho a voto en 1959.Sin embargo, revelaciones recientes sobre una presunta maniobra electoral atribuida a los demócratas amenazan con descarrilar el impulso de la excongresista, tras salir a la luz que su entorno promovió la candidatura de un segundo hombre llamado Dan Sullivan para confundir a los votantes republicanos."Muchos votantes que querían castigar a los republicanos por el aumento en los precios y la guerra contra Irán podrían no querer avalar esta trampa demócrata, lo que pondría en riesgo el objetivo de la oposición de recuperar el Senado", explicó Veiroj.Michigan: el barómetro Luego de haber ganado el estado en el 2016 con su promesa de revertir la desindustrialización que ha sufrido el Medio Oeste, Trump lo perdió en el 2020 ante el entonces candidato Joe Biden, para volver a ganarlo en la elección general siguiente frente a la vicepresidenta Kamala Harris. Ahora, este "estado en disputa" no solo servirá como escenario de un referéndum de la popularidad de las políticas republicanas y su actual gestión, sino también de la viabilidad electoral de la nueva camada demócrata, luego de que en unas reñidas y todavía conflictivas internas se impusiera Abdul El-Sayed, un doctor musulmán que en el pasado ha sido muy crítico con Barack Obama y Joe Biden, y que según los sondeos aventaja al aspirante republicano, el exagente del FBI, Mike Rogers."Si un candidato abiertamente pro-Palestina y muy crítico de la complicidad de EEUU con Israel gana en Michigan, esto significa que el establishment neoliberal y pro-guerra que ha dominado el Partido Demócrata en las últimas décadas está en una crisis terminal", afirmó Rico.Ohio: cruce de posturasEl regreso electoral del exsenador Sherrod Brown, largamente vinculado a sectores gremiales y quien había perdido su banca en el 2024, para medirse esta vez con el republicano Jon Husted, ha resucitado el carácter competitivo del estado de Ohio, que en las últimas tres elecciones presidenciales fue ganado por Trump.Curiosamente, Husted se ha distanciado de algunas de las políticas más impopulares de la Casa Blanca, declarando, por ejemplo, que la guerra contra Irán "debe terminar lo antes posible", mientras que Brown elogió varias iniciativas del presidente Trump, especialmente la imposición de aranceles a productos importados y la renegociación del T-MEC.En ese sentido, la experta señaló que un triunfo cómodo del senador demócrata de Georgia, Jon Ossoff, en el intento de renovar su banca, "podría ser la excusa para empezar a imponerlo como uno de los precandidatos más fuertes para las próximas elecciones, aunque a la vez lo expondría a un fuerte escrutinio antes de tiempo, especialmente entre los votantes jóvenes del partido, que van a rechazar una apuesta por otro candidato del establishment y pro-Israel".

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