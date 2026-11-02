Jueza desestima demanda de la Casa Blanca para bloquear la certificación de elección en Alaska

Las autoridades señalaban que, de caer derrotado el candidato republicano ante la aspirante demócrata Mary Peltola, esta victoria no debería certificarse sin realizar una investigación sobre el posible desvío involuntario de votos de las personas que sufragaron por el otro Sullivan, pensando que estaban apoyando al legislador oficialista. El documento incluía una denuncia a la campaña demócrata de financiar la candidatura del segundo Sullivan con ese preciso objetivo.Sin embargo, la magistrada Sharon Gleason rechazó la demanda del Gobierno federal al señalar que la solución propuesta no resolvería la potencial confusión de los votantes. La jueza enfatizó además la inviabilidad de la medida planteada, al considerar que contraviene directamente el principio del voto secreto, pilar fundamental del sistema democrático nacional.
El Departamento de Justicia había argumentado en una demanda que la presencia en la papeleta en la contienda por el Senado de un candidato independiente con un nombre casi idéntico al aspirante republicano (Dan S. Sullivan vs. Daniel J. Sullivan Jr.) podría generar confusión y provocar un resultado que no refleje la voluntad del electorado.
Las autoridades señalaban que, de caer derrotado el candidato republicano ante la aspirante demócrata Mary Peltola, esta victoria no debería certificarse sin realizar una investigación sobre el posible desvío involuntario de votos de las personas que sufragaron por el otro Sullivan, pensando que estaban apoyando al legislador oficialista.
El documento incluía una denuncia a la campaña demócrata de financiar la candidatura del segundo Sullivan con ese preciso objetivo.
Sin embargo, la magistrada Sharon Gleason rechazó la demanda del Gobierno federal al señalar que la solución propuesta no resolvería la potencial confusión de los votantes. La jueza enfatizó además la inviabilidad de la medida planteada, al considerar que contraviene directamente el principio del voto secreto, pilar fundamental del sistema democrático nacional.
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