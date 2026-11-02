Mundo

Para mejorar el funcionamiento de nuestra web mostrándole las noticias y los anuncios más relevantes, recopilamos la información técnica de su cuenta de manera completamente anónima utilizando herramientas de terceros. Si desea conocer los detalles de cómo tratamos sus datos personales, puede revisar nuestra Política de privacidad. También encontrará en nuestra 'Política de cookies y de inicio de sesión automático' información detallada sobre las herramientas que utilizamos con ese fin.

Al hacer clic en 'Aceptar y cerrar', nos da su consentimiento para que recopilemos sus datos personales con el objetivo de cumplir con lo indicado anteriormente.

Puede retirar su consentimiento siguiendo los pasos que figuran en nuestra Política de privacidad.

- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261102/jueza-desestima-demanda-de-la-casa-blanca-para-bloquear-la-certificacion-de-eleccion-en-alaska-1175705048.html
Jueza desestima demanda de la Casa Blanca para bloquear la certificación de elección en Alaska
Jueza desestima demanda de la Casa Blanca para bloquear la certificación de elección en Alaska
Sputnik Mundo
El Departamento de Justicia había argumentado en una demanda que la presencia en la papeleta en la contienda por el Senado de un candidato independiente con un... 02.11.2026, Sputnik Mundo
2026-11-02T03:45+0000
2026-11-02T03:45+0000
internacional
alaska
política
casa blanca
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/12/1166600678_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_01ae241dc96f59ef8ba988bf503b78e4.jpg
Las autoridades señalaban que, de caer derrotado el candidato republicano ante la aspirante demócrata Mary Peltola, esta victoria no debería certificarse sin realizar una investigación sobre el posible desvío involuntario de votos de las personas que sufragaron por el otro Sullivan, pensando que estaban apoyando al legislador oficialista. El documento incluía una denuncia a la campaña demócrata de financiar la candidatura del segundo Sullivan con ese preciso objetivo.Sin embargo, la magistrada Sharon Gleason rechazó la demanda del Gobierno federal al señalar que la solución propuesta no resolvería la potencial confusión de los votantes. La jueza enfatizó además la inviabilidad de la medida planteada, al considerar que contraviene directamente el principio del voto secreto, pilar fundamental del sistema democrático nacional.
https://noticiaslatam.lat/20260726/lavrov-kiev-rechaza-el-plan-de-paz-de-alaska-porque-se-siente-envalentonado-por-la-ayuda-de-eeuu-1174428106.html
alaska
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/12/1166600678_61:0:1024:722_1920x0_80_0_0_260e776be22887db8ee253585833a66f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alaska, política, casa blanca
alaska, política, casa blanca

Jueza desestima demanda de la Casa Blanca para bloquear la certificación de elección en Alaska

03:45 GMT 02.11.2026
© AP Photo / Ron EdmondsFachada de la Casa Blanca
Fachada de la Casa Blanca - Sputnik Mundo, 1920, 02.11.2026
© AP Photo / Ron Edmonds
Síguenos en
El Departamento de Justicia había argumentado en una demanda que la presencia en la papeleta en la contienda por el Senado de un candidato independiente con un nombre casi idéntico al aspirante republicano (Dan S. Sullivan vs. Daniel J. Sullivan Jr.) podría generar confusión y provocar un resultado que no refleje la voluntad del electorado.
Las autoridades señalaban que, de caer derrotado el candidato republicano ante la aspirante demócrata Mary Peltola, esta victoria no debería certificarse sin realizar una investigación sobre el posible desvío involuntario de votos de las personas que sufragaron por el otro Sullivan, pensando que estaban apoyando al legislador oficialista.
Lavrov: Kiev rechaza el plan de paz de Alaska porque se siente envalentonado por la ayuda de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 26.07.2026
Ajedrez de Geopolítica
Lavrov: "Kiev rechaza el plan de paz de Alaska porque se siente envalentonado por la ayuda de EEUU"
26 de julio, 19:44 GMT
El documento incluía una denuncia a la campaña demócrata de financiar la candidatura del segundo Sullivan con ese preciso objetivo.
Sin embargo, la magistrada Sharon Gleason rechazó la demanda del Gobierno federal al señalar que la solución propuesta no resolvería la potencial confusión de los votantes. La jueza enfatizó además la inviabilidad de la medida planteada, al considerar que contraviene directamente el principio del voto secreto, pilar fundamental del sistema democrático nacional.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала