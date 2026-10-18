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El factor Israel se posiciona en el centro del debate en EEUU de cara a las elecciones intermedias

El factor Israel se posiciona en el centro del debate en EEUU de cara a las elecciones intermedias

Sputnik Mundo

Históricamente considerado un tema tabú en el debate público estadounidense, Israel se ha transformado, tras su cuestionado accionar en Gaza luego de los... 18.10.2026, Sputnik Mundo

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En una de sus últimas apariciones públicas antes de los comicios del 3 de noviembre, donde se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elegirse decenas de gobernadores estatales, Kamala Harris realizó la crítica más frontal contra Israel de toda su trayectoria como política, confirmando el dramático giro con respecto a un tema que durante décadas gozó de respaldo bipartidista.La exvicepresidenta del Gobierno de Joe Biden y candidata presidencial demócrata en el 2024 —la misma que durante su fallida campaña repitió que Israel tenía derecho a defenderse, prometiendo que, de llegar a la Casa Blanca, no haría nada distinto al entonces mandatario— dijo esta semana que tanto la actual Administración republicana como la que ella misma integró fallaron en lograr usar su influencia para limitar "la conducta atroz del Gobierno israelí en Gaza".Las declaraciones de Harris pueden interpretarse como una repentina claridad moral frente a la prolongada crisis humanitaria en el enclave palestino o, de manera más realista, como señalaron expertos consultados por Sputnik, parte de un cálculo político en un momento en el que el alineamiento con Israel, su accionar militar o sus lobbies de influencia política provocan un rechazo histórico entre el electorado estadounidense.Las cifras al respecto no dejan dudas. Un estudio de la firma Pew Research Center reveló que el 60% de los estadounidenses mayores de edad tiene una visión desfavorable de la nación hebrea y esta cifra alcanza niveles críticos aún mayores en la base demócrata más joven y progresista, donde ocho de cada diez votantes califican de forma negativa el comportamiento militar en Gaza y exigen suspender el flujo de armamento y la colaboración de inteligencia.Meses antes, un sondeo conducido por el Institute for Middle East Understanding y YouGov ya revelaba un dato similar, y que había sido clave para que la cúpula del Partido Demócrata no hiciera público el estudio encargado internamente sobre la derrota de su fórmula en los comicios del 2024: el 29% de los estadounidenses que votaron por Joe Biden en 2020 optaron por no apoyar a Kamala Harris en la más reciente elección presidencial debido al apoyo de su Gobierno a Israel en la destrucción de Gaza y sus habitantes."Un activo tóxico transversal"Jorge Elbaum, sociólogo egresado de la UBA e internacionalista argentino, opinó en entrevista con Sputnik que "el apoyo a Israel es un activo tóxico en este momento, y los demócratas, que según los sondeos tienen chances de recapturar la Cámara de Representantes, no quieren una repetición del 2024, donde una parte de su electorado le dio la espalda precisamente por este tema".El experto señala además que en la mayoría de las internas demócratas los candidatos que se impusieron —como el médico musulmán Abdul El-Sayed, que aspira a ocupar una banca en el Senado en representación de Michigan— tienen un discurso crítico con Israel, y que los aspirantes derrotados —a pesar de contar con abultados fondos de campaña gracias a las donaciones de grupos pro-Israel como AIPAC— fueron especialmente aquellos que respaldaban al premier israelí, Benjamín Netanyahu. Otras voces señalan que este rechazo no opera de forma aislada, sino entramado con la economía cotidiana. Javier Gámez, doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y analista político, le dijo a Sputnik que la inestabilidad energética derivada de la guerra lanzada contra Irán por EEUU e Israel impacta directo en el bolsillo del contribuyente. "Buena parte del electorado en EEUU termina votando en función de si compra los galones de gasolina más caros; la crisis energética e inflacionaria a causa del conflicto es el factor más determinante para inclinar el voto", dijo el especialista, mencionando otra razón por la cual Israel no es popular entre los votantes en estas elecciones.A esta presión económica se suma un cambio de paradigma generacional que alcanza al propio electorado conservador. Según explica Gámez, "anteriormente los políticos en EEUU decían que apoyar a Israel era conveniente para la seguridad, o era lo correcto moralmente, y los votantes lo creían. Ahora, gracias a las redes y los medios de comunicación alternativos, pueden ver las cosas que Israel hace en Gaza y entender que es un país que genera destrucción y problemas".Esta visión crítica, señala, se suma a los cuestionamientos del sector republicano "America First", insatisfecho con el envío de fondos estadounidenses a Israel, una política que consideran va en contra de la promesa de priorizar las necesidades de los connacionales. ¿Distanciamiento temporal?Sin embargo, no todos creen que la impopularidad de Israel se traducirá en un distanciamiento definitivo entre Washington y Tel Aviv. Esa es la visión de José María Ramos, profesor e investigador en El Colegio de la Frontera Norte (Colef), quien le dijo a Sputnik que "el establishment está haciendo todo lo posible para no escuchar a los votantes, porque saben que el dinero de los donantes y empresarios pro-Israel es simplemente una parte demasiado integral de la política estadounidense para renunciar a él".Para el experto, además, "Israel es un aliado central de EEUU en Oriente Medio, y su propia invención como país estuvo vinculada a los intereses occidentales en la región, por lo cual es muy difícil que vaya a verse un realineamiento geopolítico post-Gaza".En un mismo sentido, Elbaum opina que "la posición anti-Israel de muchos candidatos y políticos demócratas en este ciclo electoral puede explicarse porque el partido no está en el poder. Hace menos de dos años, cuando estaban en la Casa Blanca, Biden y su equipo, al igual que algunos de sus legisladores presuntamente más progresistas como Alexandria Ocasio-Cortez, simplemente hicieron la vista gorda. Por lo cual no me parece que haya que tomar muy en serio esta actitud de preocupación actual, sino verla como una estrategia electoral", concluye.

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