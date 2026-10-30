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El voto anticipado en EEUU sigue batiendo récords de cara a las elecciones intermedias
El voto anticipado en EEUU sigue batiendo récords de cara a las elecciones intermedias
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Un total de 47 millones 922.660 de estadounidenses han votado ya de manera anticipada para los comicios del 3 de noviembre, superando la cifra de 2022, cuando... 30.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el organismo académico, el aumento se registró sobre todo en los estados más disputados para el Senado, en donde se juegan 35 escaños que podrían determinar el control de la Cámara alta durante el resto del mandato del presidente Donald Trump.Pese a todo, los expertos del Laboratorio Electoral llamaron a no interpretar los datos como una predicción de los resultados electorales, toda vez que una participación anticipada más elevada no se traduce necesariamente en una mayor salida a las urnas.
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El voto anticipado en EEUU sigue batiendo récords de cara a las elecciones intermedias

23:05 GMT 30.10.2026
© AP Photo / Nam Y. HuhVotaciones en EEUU.
Votaciones en EEUU. - Sputnik Mundo, 1920, 30.10.2026
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Un total de 47 millones 922.660 de estadounidenses han votado ya de manera anticipada para los comicios del 3 de noviembre, superando la cifra de 2022, cuando 45,9 millones de ciudadanos emitieron su sufragio antes de las elecciones intermedias de ese año, según datos del Laboratorio Electoral de la Universidad de Florida.
De acuerdo con el organismo académico, el aumento se registró sobre todo en los estados más disputados para el Senado, en donde se juegan 35 escaños que podrían determinar el control de la Cámara alta durante el resto del mandato del presidente Donald Trump.
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Pese a todo, los expertos del Laboratorio Electoral llamaron a no interpretar los datos como una predicción de los resultados electorales, toda vez que una participación anticipada más elevada no se traduce necesariamente en una mayor salida a las urnas.
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