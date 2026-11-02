En octubre, solo 3 monedas de América Latina lograron superar al dólar

De acuerdo con medios especializados, únicamente tres divisas de América Latina consiguieron el balance positivo de superar al dólar durante el décimo mes del año, reflejando la vulnerabilidad de la mayoría de los mercados emergentes ante los vaivenes externos.El peso colombiano se posicionó a la cabeza de las ganancias mensuales al registrar una apreciación del 3,58%, liderando con margen el reducido grupo de monedas que lograron esquivar la tendencia baja regional.En la segunda posición se ubicó el colón costarricense, el cual reportó un avance moderado del 0,63%, seguido de cerca por el peso uruguayo, que completó el podio de triunfadoras con una subida marginal del 0,30%.En contraste, el grueso de los mercados cambiarios latinoamericanos experimentó retrocesos significativos debido a presiones externas y factores locales, destacando el real brasileño con una caída del 4,96%, durante un mes marcado por las convulsiones políticas y financieras debido a las turbulentas elecciones presidenciales.Asimismo, el peso mexicano figuró entre las que reportó peor desempeño al sufrir una depreciación mensual del 3,95%, presionado por un contexto global adverso y la cautela de los inversores internacionales.Analistas financieros advierten que las perspectivas para los próximos meses continúan supeditadas a la evolución de las tasas de interés internacionales y la estabilidad fiscal de cada nación, manteniendo un escenario de alta volatilidad para los activos latinoamericanos.
La gran mayoría de las divisas de la región sufrieron una contracción frente al billete verde, en un entorno marcado por la incertidumbre macroeconómica y financiera en todo el mundo.
De acuerdo con medios especializados, únicamente tres divisas de América Latina consiguieron el balance positivo de superar al dólar durante el décimo mes del año, reflejando la vulnerabilidad de la mayoría de los mercados emergentes ante los vaivenes externos.
El peso colombiano se posicionó a la cabeza de las ganancias mensuales al registrar una apreciación del 3,58%, liderando con margen el reducido grupo de monedas que lograron esquivar la tendencia baja regional.
En la segunda posición se ubicó el colón costarricense, el cual reportó un avance moderado del 0,63%, seguido de cerca por el peso uruguayo, que completó el podio de triunfadoras con una subida marginal del 0,30%.
En contraste, el grueso de los mercados cambiarios latinoamericanos experimentó retrocesos significativos debido a presiones externas y factores locales, destacando el real brasileño con una caída del 4,96%, durante un mes marcado por las convulsiones políticas y financieras debido a las turbulentas elecciones presidenciales.
Asimismo, el peso mexicano figuró entre las que reportó peor desempeño al sufrir una depreciación mensual del 3,95%, presionado por un contexto global adverso y la cautela de los inversores internacionales.
Analistas financieros advierten que las perspectivas para los próximos meses continúan supeditadas a la evolución de las tasas de interés internacionales y la estabilidad fiscal de cada nación, manteniendo un escenario de alta volatilidad para los activos latinoamericanos.
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