Flavio Bolsonaro envía mensaje desde EEUU: dice que buscará otra vez la presidencia de Brasil

Durante su intervención, Bolsonaro sostuvo además que los 60 millones de votos obtenidos en los comicios le otorgan la legitimidad necesaria para volver a competir por la jefatura de Estado, pero dijo que lo haría antes del año 2030, la fecha en la que deben volver a realizarse elecciones presidenciales.Asimismo, afirmó haber perdido "contra el sistema, no contra mi oponente" y declaró que su familia estaba pasando "un difícil momento". En un comunicado previo esta semana, el político prometió que encabezaría la oposición desde EEUU y acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de realizar fraude para conseguir su victoria, aunque sin presentar ninguna prueba.
El excandidato presidencial brasileño, Flavio Bolsonaro, quien escapó desde Argentina a la ciudad de Florida tras su derrota electoral, realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en la que cuestionó la transparencia de los recientes comicios presidenciales en su país.
Durante su intervención, Bolsonaro sostuvo además que los 60 millones de votos obtenidos en los comicios le otorgan la legitimidad necesaria para volver a competir por la jefatura de Estado, pero dijo que lo haría antes del año 2030, la fecha en la que deben volver a realizarse elecciones presidenciales.
Asimismo, afirmó haber perdido "contra el sistema, no contra mi oponente" y declaró que su familia estaba pasando "un difícil momento".
En un comunicado previo esta semana, el político prometió que encabezaría la oposición desde EEUU y acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de realizar fraude para conseguir su victoria, aunque sin presentar ninguna prueba.
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