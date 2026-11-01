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Flavio Bolsonaro envía mensaje desde EEUU: dice que buscará otra vez la presidencia de Brasil
Flavio Bolsonaro envía mensaje desde EEUU: dice que buscará otra vez la presidencia de Brasil
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El excandidato presidencial brasileño, Flavio Bolsonaro, quien escapó desde Argentina a la ciudad de Florida tras su derrota electoral, realizó una transmisión... 01.11.2026, Sputnik Mundo
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Durante su intervención, Bolsonaro sostuvo además que los 60 millones de votos obtenidos en los comicios le otorgan la legitimidad necesaria para volver a competir por la jefatura de Estado, pero dijo que lo haría antes del año 2030, la fecha en la que deben volver a realizarse elecciones presidenciales.Asimismo, afirmó haber perdido "contra el sistema, no contra mi oponente" y declaró que su familia estaba pasando "un difícil momento". En un comunicado previo esta semana, el político prometió que encabezaría la oposición desde EEUU y acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de realizar fraude para conseguir su victoria, aunque sin presentar ninguna prueba.
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Flavio Bolsonaro envía mensaje desde EEUU: dice que buscará otra vez la presidencia de Brasil

04:19 GMT 01.11.2026
© AP Photo / Eraldo PeresКандидат в президенты от оппозиции Флавио Болсонару после второго тура президентских выборов в Бразилиа
Кандидат в президенты от оппозиции Флавио Болсонару после второго тура президентских выборов в Бразилиа - Sputnik Mundo, 1920, 01.11.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
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El excandidato presidencial brasileño, Flavio Bolsonaro, quien escapó desde Argentina a la ciudad de Florida tras su derrota electoral, realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en la que cuestionó la transparencia de los recientes comicios presidenciales en su país.
Durante su intervención, Bolsonaro sostuvo además que los 60 millones de votos obtenidos en los comicios le otorgan la legitimidad necesaria para volver a competir por la jefatura de Estado, pero dijo que lo haría antes del año 2030, la fecha en la que deben volver a realizarse elecciones presidenciales.
Flavio Bolsonaro, excandidato a la Presidencia de Brasil - Sputnik Mundo, 1920, 31.10.2026
Internacional
Rubio niega la participación de EEUU en la salida de Flavio Bolsonaro de Brasil
ayer, 18:50 GMT
Asimismo, afirmó haber perdido "contra el sistema, no contra mi oponente" y declaró que su familia estaba pasando "un difícil momento".
En un comunicado previo esta semana, el político prometió que encabezaría la oposición desde EEUU y acusó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva de realizar fraude para conseguir su victoria, aunque sin presentar ninguna prueba.
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