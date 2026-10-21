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Francia pierde más de la mitad de su peso en la economía mundial desde 1980, reportan medios
Francia pierde más de la mitad de su peso en la economía mundial desde 1980, reportan medios
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Francia pierde terreno gradualmente en la economía mundial, mientras que su situación financiera se complica por el aumento de la deuda pública y la pérdida de... 21.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-21T18:35+0000
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Se señala que Francia ha pasado a desempeñar un papel considerablemente menor en la economía global. No obstante, a diferencia de lo ocurrido durante la crisis de 2010-2012, sus problemas financieros todavía no se han extendido a otros países de la eurozona. Uno de los indicadores clave de la situación es el aumento de la diferencia entre la rentabilidad de los bonos soberanos franceses y alemanes, conocida como diferencial.En septiembre, los diferenciales de los bonos italianos y griegos frente a los alemanes también se ampliaron, en paralelo al aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense, aunque no como consecuencia de la evolución de los bonos franceses.Otro factor de incertidumbre fueron las elecciones parlamentarias anticipadas de 2024, calificadas de "catastróficamente fallidas", tras las cuales el bloque centrista perdió buena parte de su influencia.Como resultado, los diferenciales de la deuda francesa volvieron a los niveles de 2017 y posteriormente subieron aún más.Aun así, a diferencia de la crisis de 2010-2012, las dificultades financieras de Francia todavía no han provocado señales comparables de contagio a otros países de la eurozona.Según un análisis de Absolute Strategy, los riesgos de contagio estarían relacionados, sobre todo, con el hecho de que el 57,5% de la deuda pública francesa está en manos de instituciones extranjeras, y no de bancos. Al mismo tiempo, la deuda de Francia se aproxima al 110% del PIB, un nivel similar al de EEUU, mientras que el sector privado ya está fuertemente endeudado. Esto limita la capacidad del país para seguir financiándose mediante el mercado interno.
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Francia pierde más de la mitad de su peso en la economía mundial desde 1980, reportan medios
Francia pierde terreno gradualmente en la economía mundial, mientras que su situación financiera se complica por el aumento de la deuda pública y la pérdida de confianza de los inversores, según informan medios estadounidenses. Sin embargo, consideran que todavía es prematuro hablar de una crisis generalizada inevitable.
"La participación de Francia en la economía mundial es hoy mucho menor que antes: representa menos del 3% del producto interno bruto (PIB) mundial, más de la mitad por debajo del nivel de 1980", se indica.
Se señala que Francia ha pasado a desempeñar un papel considerablemente menor en la economía global. No obstante, a diferencia de lo ocurrido durante la crisis de 2010-2012, sus problemas financieros todavía no se han extendido a otros países de la eurozona. Uno de los indicadores clave de la situación es el aumento de la diferencia entre la rentabilidad de los bonos soberanos franceses y alemanes, conocida como diferencial.
En septiembre, los diferenciales de los bonos italianos y griegos frente a los alemanes también se ampliaron, en paralelo al aumento de la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense, aunque no como consecuencia de la evolución de los bonos franceses.
Otro factor de incertidumbre fueron las elecciones parlamentarias anticipadas de 2024, calificadas de "catastróficamente fallidas", tras las cuales el bloque centrista perdió buena parte de su influencia.
"Las elecciones parlamentarias anticipadas de 2024, catastróficamente fallidas [bajo la presidencia de Macron], le hicieron perder los últimos vestigios de control y devolvieron el diferencial de los bonos franceses frente a los alemanes al peor nivel registrado durante la campaña electoral de 2017", se señala.
Como resultado, los diferenciales de la deuda francesa volvieron a los niveles de 2017 y posteriormente subieron aún más.
Aun así, a diferencia de la crisis de 2010-2012, las dificultades financieras de Francia todavía no han provocado señales comparables de contagio a otros países de la eurozona.
Según un análisis de Absolute Strategy, los riesgos de contagio estarían relacionados, sobre todo, con el hecho de que el 57,5% de la deuda pública francesa está en manos de instituciones extranjeras, y no de bancos. Al mismo tiempo, la deuda de Francia se aproxima al 110% del PIB, un nivel similar al de EEUU, mientras que el sector privado ya está fuertemente endeudado. Esto limita la capacidad del país para seguir financiándose mediante el mercado interno.
"El fortalecimiento de la estructura institucional de la eurozona y la mejora de los instrumentos de gestión de crisis del Banco Central Europeo durante el último decenio y medio ofrecen cierto margen de confianza en que todavía estamos lejos de una repetición a gran escala de la crisis de 2010-2012", se destaca en el material.
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