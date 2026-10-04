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Jefe del Pentágono promete un bloqueo indefinido del estrecho de Ormuz
Jefe del Pentágono promete un bloqueo indefinido del estrecho de Ormuz
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"Podemos mantenerlo tanto tiempo como sea necesario. Créanme, podemos adaptarnos según haga falta", afirmó el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth. 04.10.2026, Sputnik Mundo
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Hegseth también volvió a amenazar a la nación persa con una mayor agresión militar, calificándola de "la vía difícil". Sin embargo, en numerosas ocasiones, Teherán ha defendido su soberanía y señalado que el control en el enclave marítimo pertenece a sus fuerzas de seguridad.
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Jefe del Pentágono promete un bloqueo indefinido del estrecho de Ormuz

01:15 GMT 04.10.2026
© AP Photo / Matthias SchraderPete Hegseth, el jefe del Pentágono
Pete Hegseth, el jefe del Pentágono - Sputnik Mundo, 1920, 04.10.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
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"Podemos mantenerlo tanto tiempo como sea necesario. Créanme, podemos adaptarnos según haga falta", afirmó el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.
Además, el funcionario estadounidense expresó que, presuntamente, las fuerzas iraníes "no han logrado que pase nada. Nuestro bloqueo [en la zona marítima] ha sido férreo".
Hegseth también volvió a amenazar a la nación persa con una mayor agresión militar, calificándola de "la vía difícil".
Sin embargo, en numerosas ocasiones, Teherán ha defendido su soberanía y señalado que el control en el enclave marítimo pertenece a sus fuerzas de seguridad.
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