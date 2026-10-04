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Jefe del Pentágono promete un bloqueo indefinido del estrecho de Ormuz

Jefe del Pentágono promete un bloqueo indefinido del estrecho de Ormuz

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"Podemos mantenerlo tanto tiempo como sea necesario. Créanme, podemos adaptarnos según haga falta", afirmó el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth. 04.10.2026, Sputnik Mundo

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Hegseth también volvió a amenazar a la nación persa con una mayor agresión militar, calificándola de "la vía difícil". Sin embargo, en numerosas ocasiones, Teherán ha defendido su soberanía y señalado que el control en el enclave marítimo pertenece a sus fuerzas de seguridad.

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