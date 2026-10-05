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"Es una necesidad": bolivianos optan por la electromovilidad ante la crisis por falta de combustibles

"Es una necesidad": bolivianos optan por la electromovilidad ante la crisis por falta de combustibles

Sputnik Mundo

La escasez de combustible y el retiro gradual de las subvenciones no dan un panorama auspicioso para el comercio de carburantes en suelo boliviano. Por ello... 05.10.2026, Sputnik Mundo

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En los últimos dos años, se volvieron habituales las filas kilométricas de vehículos ante las estaciones de servicio, con usuarios que pasaron varias noches durmiendo en sus autos a la espera de la llegada de las cisternas, procedentes generalmente de Chile o Paraguay.Ante este panorama, al momento de comprar un vehículo, los bolivianos reflexionan sobre la conveniencia de alimentar el motor con combustibles fósiles o con electricidad.En varias ciudades, como La Paz (oeste), los autos eléctricos ya superan en adquisición a los que funcionan a gasolina. Carlos Soruco, cofundador de la empresa boliviana Quantum Motors, dijo a Sputnik que, en los últimos años, aumentaron en más de un 300% las ventas de sus movilidades totalmente eléctricas.En septiembre de este año, el Gobierno encabezado por el presidente Rodrigo Paz eliminó la subvención al diésel, que costaba al Estado 55 millones de dólares semanales. Entonces el precio del litro pasó de 9,80 pesos bolivianos a 18 unidades (1,5 dólar). Para calmar el descontento social, el mandatario sudamericano dispuso una serie de medidas dirigidas a facilitar la conversión de vehículos a diésel —sobre todo del transporte público— y que así funcionen con gas natural vehicular (GNV).Soruco recibió a este medio en su oficina en la ciudad de Cochabamba (centro).Sin embargo, "el precio del diésel en Bolivia era una utopía, absolutamente artificial. No había que ser un gurú hace muchos años para saber que esto venía. La pregunta no era si iba a venir o no este ajuste de precios, sino cuándo", mencionó. En este contexto, "la electromovilidad es una manera en la que se puede atenuar este golpe económico a nivel macro, como Estado, como también para el ciudadano de a pie".Soruco explicó que el 70% de la electricidad boliviana se produce en usinas que funcionan a gas, "pero es un gas propio", comentó. Pero tampoco está garantizada la provisión de gas a largo plazo, dada la caída de la extracción registrada en la última década.Faltan más estrategiasEl gerente de Quantum recordó que, en 2019, cuando se creó la empresa, "decíamos que la electromovilidad era una alternativa. Hoy, la electromovilidad es una necesidad".Adelantó que las reservas de gas también se agotarán, tarde o temprano. En este sentido, destacó que, "recientemente, el Gobierno ha promulgado un decreto por el cual se destina un fondo de 800 millones de bolivianos (66,6 millones de dólares) para precisamente tratar de atenuar ese impacto del diésel con la adquisición de productos que vayan de la mano de la electricidad. Es una buena medida, pero tiene que ir acompañada de otras [estrategias] para fomentar la electromovilidad".Por ello, "considero que debe haber una política nacional de electromovilidad, en la que no solamente salen normas esporádicas en un municipio, en un departamento o a nivel nacional. Se necesita una política que establezca incentivos a nivel nacional, departamental y municipal para que se hagan esos alineamientos y que los municipios, departamentos y el Estado las apliquen"."La demanda está. Tenemos perfectamente los bolivianos la capacidad de hacer ensamblaje de buses y otros vehículos.Hagamos el marco jurídico suficiente para eso", reflexionó Soruco.Una situación cada vez más graveLa situación en Bolivia es crítica. Importa el 80% del diésel y el 55% de la gasolina que consume. No hay dólares para adquirir más combustibles y faltan planes de extracción para tener hidrocarburos. En este marco, el Estado perdió 3.500 millones de dólares por la subvención a los combustibles en 2025.La Administración actual de la nación sudamericana ideó un mecanismo para financiar las conversiones a gas para los vehículos de uso público. El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, explicó que se creó un fondo, al cual se destinan 0,20 pesos bolivianos (0,017 dólares) de cada metro cúbico de gas cargado por los choferes.El Gobierno local ya adquirió 10.000 cilindros de GNV para distribuir en las capitales de todo el país. Cada tanque de gas tiene capacidad de 100 litros. Según Zamora, mientras más vehículos se conviertan, mayores serán los ingresos al fondo. Hasta ahora se recaudaron 100 millones de pesos bolivianos (8.336.491 dólares).Sputnik visitó el taller de conversión VC Gas, en la ciudad de Cochabamba (centro), habilitada por el Gobierno boliviano. Jhury Vargas, uno de sus propietarios, expresó que "se ha elevado la demanda. Muchos clientes vienen y averiguan las condiciones con el Estado, porque con el Estado tenemos bastante demanda, hay pedidos, hay espera. Muchos están esperando todavía su turno".Además, "las estructuras tienen que ser superresistentes para el peso que tienen los cilindros, que son pesaditos. Debe tener consistencia para aguantar un golpe, baches y demás".Los costos van desde los 550 dólares para vehículos a gasolina hasta los 3.500 dólares para los que andan a diésel. Según Vargas, el menor gasto que se tiene con el gas permite recuperar la inversión.

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