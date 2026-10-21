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"Podemos reclamar el pasado, pero también comercializar": Paz sobre acercamiento con Chile
"Podemos reclamar el pasado, pero también comercializar": Paz sobre acercamiento con Chile
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El presidente de Bolivia se refirió nuevamente a la nueva etapa de la relación bilateral con el Gobierno de José Antonio Kast y destacó su importancia... 21.10.2026, Sputnik Mundo
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Durante un acto en el municipio de Laja, en la provincia de Los Andes (oeste), Rodrigo Paz declaró que, además del lazo comercial, existe un vínculo social entre ambas naciones, que se manifiesta a través de los más de 500.000 bolivianos que viven en territorio chileno."No ha sido fácil este año [para Bolivia], pero al final acaba de llegar el presidente Kast de Chile, ¿qué quiere él? Hacer negocios con Bolivia, ¿podemos reclamar el pasado? Podemos reclamar el pasado, pero también podemos comercializar", declaró el mandatario, según el reporte de El Deber.
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"Podemos reclamar el pasado, pero también comercializar": Paz sobre acercamiento con Chile

04:20 GMT 21.10.2026
© AP Photo / Juan KaritaLos presidentes de Chile, José Antonio Kast (izquierda), y de Bolivia, Rodrigo Paz.
Los presidentes de Chile, José Antonio Kast (izquierda), y de Bolivia, Rodrigo Paz. - Sputnik Mundo, 1920, 21.10.2026
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El presidente de Bolivia se refirió nuevamente a la nueva etapa de la relación bilateral con el Gobierno de José Antonio Kast y destacó su importancia comercial, a pesar de los diferendos históricos por la reivindicación marítima.
Durante un acto en el municipio de Laja, en la provincia de Los Andes (oeste), Rodrigo Paz declaró que, además del lazo comercial, existe un vínculo social entre ambas naciones, que se manifiesta a través de los más de 500.000 bolivianos que viven en territorio chileno.
"No ha sido fácil este año [para Bolivia], pero al final acaba de llegar el presidente Kast de Chile, ¿qué quiere él? Hacer negocios con Bolivia, ¿podemos reclamar el pasado? Podemos reclamar el pasado, pero también podemos comercializar", declaró el mandatario, según el reporte de El Deber.
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