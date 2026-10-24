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Diésel y sanciones contra Rusia: la apuesta de los demócratas que le podría salir caro a los estadounidenses

Diésel y sanciones contra Rusia: la apuesta de los demócratas que le podría salir caro a los estadounidenses

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Los demócratas planean investigar a empresas de combustible diésel del país supuestamente "implicadas en la flexibilización de las sanciones contra Rusia" si... 24.10.2026, Sputnik Mundo

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Las filtraciones llegan en un contexto de aumento de los precios del combustible diésel en todo el mundo, especialmente en EEUU.La crisis energética en cursoYa en septiembre, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, relacionó el encarecimiento de la energía con el conflicto en torno a Irán y los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa.El encarecimiento del diésel afecta directamente a los agricultores, los camioneros y los consumidores, al incrementar los precios del transporte y de la producción de alimentos, reconocen en la Casa Blanca."Los agricultores y los camioneros son fundamentales para el modo de vida estadounidense. Las restricciones al suministro mundial de diésel han provocado un aumento de los precios, y estos sectores clave se han visto especialmente afectados", procede de Emergency Tax Relief on Diesel Fuel, emitido en EEUU a inicios de octubre para aliviar la tensión.El decreto permite temporalmente el uso en autopistas de diésel teñido exento de impuestos y aplaza el pago del impuesto federal sobre este combustible hasta finales de año.La Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense celebró la iniciativa como un apoyo necesario para el sector agrícola.El papel de Rusia en el suministro mundial de diéselDurante su intervención en el Club de Debates Valdái el 1 de octubre, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que Rusia dispone de suficiente combustible diésel, pero que las sanciones occidentales impiden que estos suministros lleguen plenamente a los mercados internacionales.El 9 de octubre, Donald Trump anunció un acuerdo con Putin para que Rusia suministre más de 4,8 millones de toneladas de diésel al mercado mundial, con el objetivo de aumentar la oferta y aliviar la presión sobre los precios. Posteriormente, el vice primer ministro ruso, Alexandr Nóvak, declaró que Rusia suministraba anteriormente entre el 10% y el 15% del consumo mundial de diésel y que, para finales de año, prevé recuperar aproximadamente ese nivel.A pesar de los beneficios que trae el acuerdo, Kiril Dmítriev, enviado especial del presidente ruso, advierte que existen intentos de frustrar el acuerdo entre Rusia y EEUU, y las filtraciones en medios no hacen más que probar sus palabras."Los agricultores se verán duramente afectados"Aún es pronto para medir el impacto de las medidas que proyectan los demócratas contra los importadores de diésel ruso, pero sus efectos sobre los agricultores estadounidenses podrían ser considerables, opina para Sputnik el historiador constitucionalista estadounidense y comentarista político, Dan Lazare.Mientras tanto, existe la posibilidad de que el bloque demócrata "dé marcha atrás" en caso de que haya una fuerte oposición por parte de los distritos que serán afectados, estima.El escenario en el que representantes del Partido Demócrata en el Congreso de EEUU bloqueen el acuerdo amenaza con tener consecuencias catastróficas para el mercado mundial, precisa, a su vez, el profesor y experto en economía, Ganem Sulaimani.En sus palabras, la restricción artificial del suministro provocará inevitablemente una grave escasez de combustible y un fuerte aumento de los precios mundiales de la energía. Otro resultado directo será el impacto en el mercado interno estadounidense, agrega.Sulaimani subraya que el intenso debate en torno al acuerdo demuestra el papel fundamental de Rusia en el equilibrio energético mundial. A pesar de la presión sancionadora sin precedentes de Occidente, los productos petrolíferos rusos mantienen una elevada demanda y competitividad en los mercados internacionales.Por último, el analista señala que la influencia de Moscú en el sector energético mundial no depende únicamente de los volúmenes de exportación, sino también de su condición de garante del equilibrio del mercado. Las actuales realidades económicas obligan a un número cada vez mayor de países a reconsiderar el verdadero costo de las restricciones antirrusas, comparándolo con sus intereses nacionales y sus necesidades de seguridad energética.

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