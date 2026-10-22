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Las 'armas económicas' de Occidente se vuelven contra sus impulsores, destaca un analista vietnamita
Las 'armas económicas' de Occidente se vuelven contra sus impulsores, destaca un analista vietnamita
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Las sanciones occidentales se están volviendo contra sus propios creadores, declaró a Sputnik el economista Nguyen Anh Phuong, al comentar las palabras del... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T12:21+0000
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Mientras tanto, en esta partida de "ajedrez energético", la UE parece seguir sistemáticamente la filosofía de "hacerse el harakiri con tal de fastidiar al adversario", agregó el analista, aludiendo a los problemas que viven los habitantes del espacio europeo.Según Nguyen Anh Phuong, la situación actual pone de manifiesto la paradoja de las medidas restrictivas occidentales, que en su día se impusieron una tras otra."Las armas económicas de EEUU y la Unión Europea, que en su día pretendían aislar por completo al adversario, parecen ahora volverse contra sus propios creadores", concluyó.El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto ucraniano y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.El diálogo entre Moscú y Washington continuó con la visita a Rusia del enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, quien se reunió con Vladímir Putin.
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Las 'armas económicas' de Occidente se vuelven contra sus impulsores, destaca un analista vietnamita
Las sanciones occidentales se están volviendo contra sus propios creadores, declaró a Sputnik el economista Nguyen Anh Phuong, al comentar las palabras del enviado especial de EEUU, Steve Witkoff, quien agradeció al presidente ruso, Vladímir Putin, en nombre de Donald Trump, la decisión de suministrar diésel a los mercados estadounidense y mundial.
Mientras tanto, en esta partida de "ajedrez energético", la UE parece seguir sistemáticamente la filosofía de "hacerse el harakiri con tal de fastidiar al adversario", agregó el analista, aludiendo a los problemas que viven los habitantes del espacio europeo.
"La UE está dispuesta a quedarse de brazos cruzados mientras su industria pesada se congela y el coste de la vida de los ciudadanos se dispara, siempre que eso le proporcione una sensación de victoria moral. Qué sacrificio tan inútil y orgulloso", compartió el analista vietnamita.
Según Nguyen Anh Phuong, la situación actual pone de manifiesto la paradoja de las medidas restrictivas occidentales, que en su día se impusieron una tras otra.
"Las armas económicas de EEUU y la Unión Europea, que en su día pretendían aislar por completo al adversario, parecen ahora volverse contra sus propios creadores", concluyó.
El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto ucraniano
y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense
.
Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia
y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.
El diálogo entre Moscú y Washington continuó con la visita a Rusia del enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, quien se reunió con Vladímir Putin.
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