https://noticiaslatam.lat/20261022/las-armas-economicas-de-occidente-se-vuelven-contra-sus-impulsores-destaca-un-analista-vietnamita-1175553886.html

Las 'armas económicas' de Occidente se vuelven contra sus impulsores, destaca un analista vietnamita

Las 'armas económicas' de Occidente se vuelven contra sus impulsores, destaca un analista vietnamita

Sputnik Mundo

Las sanciones occidentales se están volviendo contra sus propios creadores, declaró a Sputnik el economista Nguyen Anh Phuong, al comentar las palabras del... 22.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-22T12:21+0000

2026-10-22T12:21+0000

2026-10-22T12:21+0000

economía

rusia

unión europea (ue)

🌍 europa

eeuu

sanciones

📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

💬 opinión y análisis

📈 mercados y finanzas

donald trump

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/0a/16/1175553707_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_0e6b8ce30d381877d8ad1b80fe931b4d.png

Mientras tanto, en esta partida de "ajedrez energético", la UE parece seguir sistemáticamente la filosofía de "hacerse el harakiri con tal de fastidiar al adversario", agregó el analista, aludiendo a los problemas que viven los habitantes del espacio europeo.Según Nguyen Anh Phuong, la situación actual pone de manifiesto la paradoja de las medidas restrictivas occidentales, que en su día se impusieron una tras otra."Las armas económicas de EEUU y la Unión Europea, que en su día pretendían aislar por completo al adversario, parecen ahora volverse contra sus propios creadores", concluyó.El 9 de octubre, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto ucraniano y la cooperación económica. Las partes acordaron el suministro de diésel ruso al mercado mundial y al estadounidense.Posteriormente, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y acusó a Europa de hipocresía por sus críticas a dicho trato.El diálogo entre Moscú y Washington continuó con la visita a Rusia del enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, quien se reunió con Vladímir Putin.

https://noticiaslatam.lat/20261021/eeuu-pospone-nuevas-sanciones-contra-rusia-mientras-avanza-el-dialogo-sobre-ucrania-1175549028.html

unión europea (ue)

eeuu

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, unión europea (ue), 🌍 europa, eeuu, sanciones, 📰 consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, 💬 opinión y análisis, 📈 mercados y finanzas, donald trump, vladímir putin, occidente