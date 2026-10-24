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Investigar el acuerdo de diésel ruso sería "puro sabotaje" contra los ciudadanos de EEUU, sostiene un experto
Investigar el acuerdo de diésel ruso sería "puro sabotaje" contra los ciudadanos de EEUU, sostiene un experto
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Los demócratas están dispuestos a perjudicar a los agricultores estadounidenses con tal de presionar a Rusia y obstaculizar el acuerdo sobre el diésel ruso... 24.10.2026, Sputnik Mundo
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Dudakov señala que los demócratas ya critican activamente al presidente de EEUU, Donald Trump, por el acuerdo sobre el diésel ruso y que, si ganan las elecciones de mitad del mandato, podrían iniciar numerosas investigaciones, incluso sobre las negociaciones con Rusia. Como ejemplo, menciona que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU ya solicitó a las empresas que conserven toda la documentación, un paso previo a las investigaciones parlamentarias. El experto considera que, en medio del fuerte encarecimiento del diésel y los fertilizantes, esto constituye "puro sabotaje" contra los propios estadounidenses.Sin embargo, Dudakov considera que los demócratas no podrán frenar el acuerdo a corto plazo, ya que el Congreso retomará sus sesiones el 8 de noviembre, después de las elecciones, y tendrá que centrarse en la aprobación de los presupuestos antes de las vacaciones navideñas, además de abordar otros asuntos.Mientras tanto, apunta el analista, "el diésel en EEUU cuesta algo más de seis dólares por galón, y los agricultores del oeste medio pagan el doble que antes de la guerra con Irán, tanto por el diésel como por los fertilizantes". En su opinión, los demócratas están dispuestos a arriesgarse a elevar los precios para el sector agrícola y los rednecks —estadounidenses de zonas rurales— por su afán de apoyar a Ucrania y presionar a Rusia."Cuando se trata de cuestiones sistémicas como la contención de Rusia, a ellos les da igual Iowa, Míchigan y Ohio", subraya el analista.Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, al cerrar el acuerdo sobre el diésel con Rusia, se presenta como alguien a quien "no le es indiferente el destino de los estadounidenses de a pie", aclara.Así, concluye Dudakov, los demócratas "ponen los intereses de Ucrania por encima del bolsillo de los agricultores estadounidenses".El 9 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel para aliviar el precio elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.
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Investigar el acuerdo de diésel ruso sería "puro sabotaje" contra los ciudadanos de EEUU, sostiene un experto

15:40 GMT 24.10.2026
© REUTERS Mike BlakeLos precios de la gasolina y el diésel se muestran en el centro de Los Ángeles, California
Los precios de la gasolina y el diésel se muestran en el centro de Los Ángeles, California - Sputnik Mundo, 1920, 24.10.2026
© REUTERS Mike Blake
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Los demócratas están dispuestos a perjudicar a los agricultores estadounidenses con tal de presionar a Rusia y obstaculizar el acuerdo sobre el diésel ruso, sin importarles el aumento de los precios del combustible y los fertilizantes en plena cosecha, destaca a Sputnik el politólogo ruso especializado en EEUU, Málek Dudakov.
Dudakov señala que los demócratas ya critican activamente al presidente de EEUU, Donald Trump, por el acuerdo sobre el diésel ruso y que, si ganan las elecciones de mitad del mandato, podrían iniciar numerosas investigaciones, incluso sobre las negociaciones con Rusia.
Como ejemplo, menciona que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU ya solicitó a las empresas que conserven toda la documentación, un paso previo a las investigaciones parlamentarias. El experto considera que, en medio del fuerte encarecimiento del diésel y los fertilizantes, esto constituye "puro sabotaje" contra los propios estadounidenses.
Sin embargo, Dudakov considera que los demócratas no podrán frenar el acuerdo a corto plazo, ya que el Congreso retomará sus sesiones el 8 de noviembre, después de las elecciones, y tendrá que centrarse en la aprobación de los presupuestos antes de las vacaciones navideñas, además de abordar otros asuntos.

"La cuestión de limitar las compras de diésel ruso puede quedar relegada a un segundo o incluso a un tercer plano", aclara el experto.

Mientras tanto, apunta el analista, "el diésel en EEUU cuesta algo más de seis dólares por galón, y los agricultores del oeste medio pagan el doble que antes de la guerra con Irán, tanto por el diésel como por los fertilizantes". En su opinión, los demócratas están dispuestos a arriesgarse a elevar los precios para el sector agrícola y los rednecks —estadounidenses de zonas rurales— por su afán de apoyar a Ucrania y presionar a Rusia.
"Cuando se trata de cuestiones sistémicas como la contención de Rusia, a ellos les da igual Iowa, Míchigan y Ohio", subraya el analista.
Sede de la UE en Bruselas - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
Economía
El acuerdo entre EEUU y Rusia sobre el diésel es una señal para Occidente, opina un analista
12 de octubre, 11:33 GMT
Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, al cerrar el acuerdo sobre el diésel con Rusia, se presenta como alguien a quien "no le es indiferente el destino de los estadounidenses de a pie", aclara.

"A la mayoría de los estadounidenses les preocupa precisamente el precio del combustible, no toda esa retórica sobre la necesidad de apoyar a Ucrania", explica el especialista.

Así, concluye Dudakov, los demócratas "ponen los intereses de Ucrania por encima del bolsillo de los agricultores estadounidenses".
El 9 de octubre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y Donald Trump mantuvieron una conversación telefónica en la que abordaron la solución del conflicto en Ucrania y la cooperación económica. Las partes acordaron que Rusia suministre a nivel global más de 4,8 millones de toneladas de diésel para aliviar el precio elevado de dicho combustible en los mercados mundiales.
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