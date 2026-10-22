Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20261022/europa-se-encuentra-actualmente-sumida-en-una-profunda-crisis-energetica-destaca-el-enviado-1175553354.html
Europa se encuentra actualmente sumida en una profunda crisis energética, destaca el enviado especial de Putin
Europa se encuentra actualmente sumida en una profunda crisis energética, destaca el enviado especial de Putin
Sputnik Mundo
Los ciudadanos europeos deberían exigir explicaciones a sus gobiernos, que intentan presentar a Rusia como culpable de todos los problemas, aseveró el enviado... 22.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-22T10:15+0000
2026-10-22T10:15+0000
internacional
rusia
🌍 europa
📈 mercados y finanzas
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/05/1165172673_0:38:3129:1798_1920x0_80_0_0_bc65afc0baa4f1477f4348ce61f3d61c.jpg
Señaló que, sin embargo, el problema no está en Rusia, sino en que los políticos europeos se han creído en exceso sus propias fantasías."Si son ustedes políticos europeos y están convencidos de que lo están haciendo todo bien, y de que la principal fuente de los problemas es Rusia, entonces, ya saben, resulta extraño ver que los problemas de migración también los provoca Rusia. En ese caso, tendrán que revisar su opinión", añadió.Sin embargo, destacó que la cooperación entre Rusia y los países europeos es inevitable. Al observar los acuerdos entre Washington y Moscú, Bruselas no querrá quedarse al margen. Cuantos más acuerdos de este tipo se alcancen, más empresas europeas querrán sumarse, apuntó.En cuanto a la cooperación entre Rusia y EEUU, puso se relieve que el acuerdo sobre el suministro de diésel seguirá teniendo un efecto positivo en los mercados mundiales."En estos momentos se está prestando mucha atención al acuerdo sobre el diésel. Es muy importante. Creemos que nos permitirá mejorar considerablemente nuestra posición en el mercado, y también vemos que supone un avance en el diálogo fundamental y la comunicación con EEUU", subrayó.Al mismo tiempo, aseveró que la soberanía es la base de una cooperación mutuamente beneficiosa entre los países.El proceso de paz en UcraniaMoscú agradece a Washington su búsqueda de soluciones realistas para poner fin al conflicto ucraniano, recalcó el funcionario.En sus palabras, se trata de garantizar adecuadamente la seguridad de Rusia, Ucrania y Europa en el futuro."Considero que esto es muy importante. Y creo que las negociaciones de ayer fueron muy productivas en este sentido. Porque cualquier solución temporal, en esencia, conducirá a una escalada de las hostilidades", añadió.La víspera, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en San Petersburgo, tras mantener un encuentro en Oslo con Volodímir Zelenski y representantes europeos.
https://noticiaslatam.lat/20261019/la-brecha-entre-el-discurso-y-la-realidad-por-que-a-europa-le-cuesta-cada-vez-mas-defender-el-apoyo-1175503496.html
https://noticiaslatam.lat/20261019/rozan-el-caos-el-kremlin-se-pronuncia-sobre-los-disturbios-en-europa-1175503981.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/05/1165172673_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_2cbf2106b70fb0d7f29f46bd5262fca5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
rusia, 🌍 europa, 📈 mercados y finanzas, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

Europa se encuentra actualmente sumida en una profunda crisis energética, destaca el enviado especial de Putin

10:15 GMT 22.10.2026
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimediaKiril Dmítriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa
Kiril Dmítriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa - Sputnik Mundo, 1920, 22.10.2026
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Los ciudadanos europeos deberían exigir explicaciones a sus gobiernos, que intentan presentar a Rusia como culpable de todos los problemas, aseveró el enviado especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev, en el XIX Foro Económico Euroasiático de Verona que se celebra en Estambul los días 22 y 23 de octubre.
"Europa está intentando presentar a Rusia como un simple fantasma y quiere demostrar que es precisamente Rusia la culpable de todas las dificultades", comentó.
Señaló que, sin embargo, el problema no está en Rusia, sino en que los políticos europeos se han creído en exceso sus propias fantasías.
"Si son ustedes políticos europeos y están convencidos de que lo están haciendo todo bien, y de que la principal fuente de los problemas es Rusia, entonces, ya saben, resulta extraño ver que los problemas de migración también los provoca Rusia. En ese caso, tendrán que revisar su opinión", añadió.
Sin embargo, destacó que la cooperación entre Rusia y los países europeos es inevitable. Al observar los acuerdos entre Washington y Moscú, Bruselas no querrá quedarse al margen. Cuantos más acuerdos de este tipo se alcancen, más empresas europeas querrán sumarse, apuntó.
La brecha entre el discurso y la realidad en la EU, imagen generada por IA - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
Internacional
La brecha entre el discurso y la realidad: ¿por qué a Europa le cuesta cada vez más defender el apoyo a Kiev?
19 de octubre, 14:11 GMT
En cuanto a la cooperación entre Rusia y EEUU, puso se relieve que el acuerdo sobre el suministro de diésel seguirá teniendo un efecto positivo en los mercados mundiales.
"En estos momentos se está prestando mucha atención al acuerdo sobre el diésel. Es muy importante. Creemos que nos permitirá mejorar considerablemente nuestra posición en el mercado, y también vemos que supone un avance en el diálogo fundamental y la comunicación con EEUU", subrayó.
Al mismo tiempo, aseveró que la soberanía es la base de una cooperación mutuamente beneficiosa entre los países.
"Si nos pensamos bien este concepto de soberanía, vemos que aúna las ideas del presidente Trump, del presidente Xi, del primer ministro Modi y de otros grandes líderes. De hecho, observamos una brecha entre la soberanía y la cooperación, por un lado, y lo que consideramos una política fallida de globalismo, por otro", explicó.
El Kremlin de Moscú - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
Internacional
"Rozan el caos": el Kremlin se pronuncia sobre los disturbios en Europa
19 de octubre, 11:13 GMT

El proceso de paz en Ucrania

Moscú agradece a Washington su búsqueda de soluciones realistas para poner fin al conflicto ucraniano, recalcó el funcionario.
"Rusia desea el cese definitivo de las hostilidades y la creación de una infraestructura de seguridad estable en Europa que garantice la seguridad a muy largo plazo. No se trata de treguas temporales ni de soluciones provisionales. Se trata de una solución permanente y definitiva", afirmó Dmítriev.
En sus palabras, se trata de garantizar adecuadamente la seguridad de Rusia, Ucrania y Europa en el futuro.
"Considero que esto es muy importante. Y creo que las negociaciones de ayer fueron muy productivas en este sentido. Porque cualquier solución temporal, en esencia, conducirá a una escalada de las hostilidades", añadió.
La víspera, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en San Petersburgo, tras mantener un encuentro en Oslo con Volodímir Zelenski y representantes europeos.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала