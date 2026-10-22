Europa se encuentra actualmente sumida en una profunda crisis energética, destaca el enviado especial de Putin
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Acceder al contenido multimediaKiril Dmítriev, jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa
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Los ciudadanos europeos deberían exigir explicaciones a sus gobiernos, que intentan presentar a Rusia como culpable de todos los problemas, aseveró el enviado especial del presidente ruso, Kiril Dmítriev, en el XIX Foro Económico Euroasiático de Verona que se celebra en Estambul los días 22 y 23 de octubre.
"Europa está intentando presentar a Rusia como un simple fantasma y quiere demostrar que es precisamente Rusia la culpable de todas las dificultades", comentó.
Señaló que, sin embargo, el problema no está en Rusia, sino en que los políticos europeos se han creído en exceso sus propias fantasías.
"Si son ustedes políticos europeos y están convencidos de que lo están haciendo todo bien, y de que la principal fuente de los problemas es Rusia, entonces, ya saben, resulta extraño ver que los problemas de migración también los provoca Rusia. En ese caso, tendrán que revisar su opinión", añadió.
Sin embargo, destacó que la cooperación entre Rusia y los países europeos es inevitable. Al observar los acuerdos entre Washington y Moscú, Bruselas no querrá quedarse al margen. Cuantos más acuerdos de este tipo se alcancen, más empresas europeas querrán sumarse, apuntó.
En cuanto a la cooperación entre Rusia y EEUU, puso se relieve que el acuerdo sobre el suministro de diésel seguirá teniendo un efecto positivo en los mercados mundiales.
"En estos momentos se está prestando mucha atención al acuerdo sobre el diésel. Es muy importante. Creemos que nos permitirá mejorar considerablemente nuestra posición en el mercado, y también vemos que supone un avance en el diálogo fundamental y la comunicación con EEUU", subrayó.
Al mismo tiempo, aseveró que la soberanía es la base de una cooperación mutuamente beneficiosa entre los países.
"Si nos pensamos bien este concepto de soberanía, vemos que aúna las ideas del presidente Trump, del presidente Xi, del primer ministro Modi y de otros grandes líderes. De hecho, observamos una brecha entre la soberanía y la cooperación, por un lado, y lo que consideramos una política fallida de globalismo, por otro", explicó.
19 de octubre, 11:13 GMT
El proceso de paz en Ucrania
Moscú agradece a Washington su búsqueda de soluciones realistas para poner fin al conflicto ucraniano, recalcó el funcionario.
"Rusia desea el cese definitivo de las hostilidades y la creación de una infraestructura de seguridad estable en Europa que garantice la seguridad a muy largo plazo. No se trata de treguas temporales ni de soluciones provisionales. Se trata de una solución permanente y definitiva", afirmó Dmítriev.
En sus palabras, se trata de garantizar adecuadamente la seguridad de Rusia, Ucrania y Europa en el futuro.
"Considero que esto es muy importante. Y creo que las negociaciones de ayer fueron muy productivas en este sentido. Porque cualquier solución temporal, en esencia, conducirá a una escalada de las hostilidades", añadió.
La víspera, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en San Petersburgo, tras mantener un encuentro en Oslo con Volodímir Zelenski y representantes europeos.
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