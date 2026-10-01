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Putin interviene en la sesión plenaria del Club Internacional de Debates Valdái
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El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en la sesión plenaria de la XXIII reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái. Se espera que el jefe... 01.10.2026, Sputnik Mundo
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Sputnik te ofrece la transmisión en directo para que no te pierdas las noticias más importantes.Tarde o temprano, Oriente y Occidente, Norte y Sur tendrán que acordar los principios de un nuevo orden mundial, declaró el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, durante su intervención en el Club de Debate Valdái. Según el jefe de Estado ruso, los países deben responder a una cuestión central: cómo preservar la paz y la seguridad internacionales y evitar "los escenarios más catastróficos", en los que la humanidad pueda verse al borde de la supervivencia.Putin hizo hincapié en que la escala de los cambios actuales es "enorme" y que no es casualidad que haya tantos debates sobre el futuro. Además, señaló que las tecnologías ofrecen a la humanidad "muchísimas posibilidades", pero también representan una "gran amenaza" y ya afectan a "la esencia biológica del ser humano".El presidente ruso calificó de "muy probable" que los conflictos internacionales sigan desarrollándose en el futuro cercano. Según el mandatario, las tendencias preocupantes en el panorama mundial hacen necesario centrarse en la cuestión de cómo preservar la paz y la seguridad globales.Al mismo tiempo, Putin señaló que a largo plazo, y a medida que la hegemonía occidental vaya quedando atrás, el mundo evolucionará "para mejor", hacia un orden mundial multipolar más estable, democrático y libre. Según el mandatario, las tendencias preocupantes en la escena mundial hacen necesario centrarse en la cuestión de cómo preservar la paz y la seguridad globales.Putin también señaló que los países occidentales ejercen una "influencia desproporcionadamente grande en la ONU".Además, subrayó que Rusia apoya una reforma justa de la ONU, pero consideró que esta no es posible sin un consenso interno, algo que actualmente resulta "difícil de alcanzar".Con ello, el mandatario destacó el hecho de que la organización, al igual que otras instituciones internacionales creadas tras 1945, no reflejan las realidades del mundo del siglo XXI."No fuimos nosotros quienes comenzamos el conflicto"Así mismo, Putin abordó el tema del conflicto ucraniano, aseverando que "la verdad es que no fue Rusia la que lo inició, sino que la guerra fue librada contra Rusia". El presidente respondió así a los críticos, quienes cuestionan a Moscú a la hora de hablar de paz mientras "ella misma comenzó la guerra".Vladímir Putin recordó que Rusia fue colocada deliberadamente en una situación en la que tuvo que defenderse "con armas en la mano".
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Putin interviene en la sesión plenaria del Club Internacional de Debates Valdái
15:13 GMT 01.10.2026 (actualizado: 16:12 GMT 01.10.2026)
El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en la sesión plenaria de la XXIII reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái. Se espera que el jefe de Estado ruso realice importantes declaraciones sobre la actualidad internacional, informó anteriormente el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
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Tarde o temprano, Oriente y Occidente, Norte y Sur tendrán que acordar los principios de un nuevo orden mundial, declaró el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, durante su intervención en el Club de Debate Valdái.
Según el jefe de Estado ruso, los países deben responder a una cuestión central: cómo preservar la paz y la seguridad internacionales y evitar "los escenarios más catastróficos", en los que la humanidad pueda verse al borde de la supervivencia.
Putin hizo hincapié en que la escala de los cambios actuales es "enorme" y que no es casualidad que haya tantos debates sobre el futuro. Además, señaló que las tecnologías ofrecen a la humanidad "muchísimas posibilidades", pero también representan una "gran amenaza" y ya afectan a "la esencia biológica del ser humano".
El presidente ruso calificó de "muy probable" que los conflictos internacionales sigan desarrollándose en el futuro cercano. Según el mandatario, las tendencias preocupantes en el panorama mundial hacen necesario centrarse en la cuestión de cómo preservar la paz y la seguridad globales.
"Las tendencias preocupantes que estamos viendo en el panorama internacional nos llevan, ante todo, a preguntarnos no cómo construir de manera más razonable, eficaz y justa las relaciones internacionales en el período que se avecina —aunque todo ello es, por supuesto, extremadamente importante—, sino cómo preservar la paz y la seguridad global".
Vladímir Putin
Presidente de Rusia
Al mismo tiempo, Putin señaló que a largo plazo, y a medida que la hegemonía occidental vaya quedando atrás, el mundo evolucionará "para mejor", hacia un orden mundial multipolar más estable, democrático y libre. Según el mandatario, las tendencias preocupantes en la escena mundial hacen necesario centrarse en la cuestión de cómo preservar la paz y la seguridad globales.
Putin también señaló que los países occidentales ejercen una "influencia desproporcionadamente grande en la ONU".
"Un grupo de países occidentales que, siendo claramente una minoría a escala mundial, pretende atribuirse funciones de gestión, mientras que la influencia real de estos Estados disminuye en favor de una mayoría mundial cada vez más independiente y segura de sí misma. Por ello, los desequilibrios en la estructura de la ONU se hacen cada vez más evidentes".
Vladímir Putin
Presidente de Rusia
Además, subrayó que Rusia apoya una reforma justa de la ONU, pero consideró que esta no es posible sin un consenso interno, algo que actualmente resulta "difícil de alcanzar".
Con ello, el mandatario destacó el hecho de que la organización, al igual que otras instituciones internacionales creadas tras 1945, no reflejan las realidades del mundo del siglo XXI.
"No fuimos nosotros quienes comenzamos el conflicto"
Así mismo, Putin abordó el tema del conflicto ucraniano, aseverando que "la verdad es que no fue Rusia la que lo inició, sino que la guerra fue librada contra Rusia". El presidente respondió así a los críticos, quienes cuestionan a Moscú a la hora de hablar de paz mientras "ella misma comenzó la guerra".
"Lo he dicho muchas veces, pero permítanme repetirlo en esta reunión: ¿dónde está la verdad? La verdad es que no fuimos nosotros quienes quisimos ni quienes comenzamos el conflicto, sino que comenzaron a luchar contra nosotros".
Vladímir Putin
Presidente de Rusia
Vladímir Putin recordó que Rusia fue colocada deliberadamente en una situación en la que tuvo que defenderse "con armas en la mano".
"No había que convertir la rusofobia y el asesinato de ciudadanos rusos en una ideología de Estado en Ucrania".
Vladímir Putin
Presidente de Rusia