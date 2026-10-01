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Putin interviene en la sesión plenaria del Club Internacional de Debates Valdái

Putin interviene en la sesión plenaria del Club Internacional de Debates Valdái

Sputnik Mundo

El presidente ruso, Vladímir Putin, participa en la sesión plenaria de la XXIII reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái. Se espera que el jefe... 01.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-01T15:13+0000

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Sputnik te ofrece la transmisión en directo para que no te pierdas las noticias más importantes.Tarde o temprano, Oriente y Occidente, Norte y Sur tendrán que acordar los principios de un nuevo orden mundial, declaró el mandatario de Rusia, Vladímir Putin, durante su intervención en el Club de Debate Valdái. Según el jefe de Estado ruso, los países deben responder a una cuestión central: cómo preservar la paz y la seguridad internacionales y evitar "los escenarios más catastróficos", en los que la humanidad pueda verse al borde de la supervivencia.Putin hizo hincapié en que la escala de los cambios actuales es "enorme" y que no es casualidad que haya tantos debates sobre el futuro. Además, señaló que las tecnologías ofrecen a la humanidad "muchísimas posibilidades", pero también representan una "gran amenaza" y ya afectan a "la esencia biológica del ser humano".El presidente ruso calificó de "muy probable" que los conflictos internacionales sigan desarrollándose en el futuro cercano. Según el mandatario, las tendencias preocupantes en el panorama mundial hacen necesario centrarse en la cuestión de cómo preservar la paz y la seguridad globales.Al mismo tiempo, Putin señaló que a largo plazo, y a medida que la hegemonía occidental vaya quedando atrás, el mundo evolucionará "para mejor", hacia un orden mundial multipolar más estable, democrático y libre. Según el mandatario, las tendencias preocupantes en la escena mundial hacen necesario centrarse en la cuestión de cómo preservar la paz y la seguridad globales.Putin también señaló que los países occidentales ejercen una "influencia desproporcionadamente grande en la ONU".Además, subrayó que Rusia apoya una reforma justa de la ONU, pero consideró que esta no es posible sin un consenso interno, algo que actualmente resulta "difícil de alcanzar".Con ello, el mandatario destacó el hecho de que la organización, al igual que otras instituciones internacionales creadas tras 1945, no reflejan las realidades del mundo del siglo XXI."No fuimos nosotros quienes comenzamos el conflicto"Así mismo, Putin abordó el tema del conflicto ucraniano, aseverando que "la verdad es que no fue Rusia la que lo inició, sino que la guerra fue librada contra Rusia". El presidente respondió así a los críticos, quienes cuestionan a Moscú a la hora de hablar de paz mientras "ella misma comenzó la guerra".Vladímir Putin recordó que Rusia fue colocada deliberadamente en una situación en la que tuvo que defenderse "con armas en la mano".

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