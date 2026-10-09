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EEUU autoriza el suministro de diésel proveniente de Rusia

EEUU autoriza el suministro de diésel proveniente de Rusia

Sputnik Mundo

El Departamento del Tesoro de EEUU hizo el anuncio a través de una breve publicación en redes sociales, poco después de que el presidente Donald Trump... 09.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-09T19:27+0000

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La medida busca bajar el precio del combustible, el cual ha escalado a raíz de los ataques que tanto EEUU como Israel lanzaron en contra de Irán."Los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo entero, van a bajar, a cifras récord, y rápido", agregó Trump. "La reducción de los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad. Este es un anuncio muy grande e importante. Además, hay que entender que Irán no tendrá armas nucleares", dijo el republicano. El anuncio se da a menos de un mes de las elecciones intermedias de EEUU, en las que el Partido Republicano no va bien en las encuestas debido al descontento generalizado de la población norteamericana con el alza del costo de vida debido al incremento de precio de los combustibles, a raíz del conflicto entre EEUU e Irán.

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