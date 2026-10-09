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EEUU autoriza el suministro de diésel proveniente de Rusia
EEUU autoriza el suministro de diésel proveniente de Rusia
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El Departamento del Tesoro de EEUU hizo el anuncio a través de una breve publicación en redes sociales, poco después de que el presidente Donald Trump... 09.10.2026, Sputnik Mundo
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La medida busca bajar el precio del combustible, el cual ha escalado a raíz de los ataques que tanto EEUU como Israel lanzaron en contra de Irán."Los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo entero, van a bajar, a cifras récord, y rápido", agregó Trump. "La reducción de los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad. Este es un anuncio muy grande e importante. Además, hay que entender que Irán no tendrá armas nucleares", dijo el republicano. El anuncio se da a menos de un mes de las elecciones intermedias de EEUU, en las que el Partido Republicano no va bien en las encuestas debido al descontento generalizado de la población norteamericana con el alza del costo de vida debido al incremento de precio de los combustibles, a raíz del conflicto entre EEUU e Irán.
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EEUU autoriza el suministro de diésel proveniente de Rusia

19:27 GMT 09.10.2026
© Sputnik / Pevel LvovDepósitos de diésel ruso
Depósitos de diésel ruso - Sputnik Mundo, 1920, 09.10.2026
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El Departamento del Tesoro de EEUU hizo el anuncio a través de una breve publicación en redes sociales, poco después de que el presidente Donald Trump informara que sostuvo una conversación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en la que se acordó que la nación euroasiática suministrará más de 4,8 millones de toneladas de diésel.
"Hoy, por orden del presidente Trump, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emite de inmediato una licencia general temporal para permitir el suministro de diésel ruso al mercado global", se lee en el mensaje.
La medida busca bajar el precio del combustible, el cual ha escalado a raíz de los ataques que tanto EEUU como Israel lanzaron en contra de Irán.

"Acabo de concluir una reunión muy satisfactoria con el presidente Vladímir Putin, de Rusia, en la que se acordó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de gasóleo al mercado estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después", escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

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"Los precios del diésel para los estadounidenses y, de hecho, para el mundo entero, van a bajar, a cifras récord, y rápido", agregó Trump.
"La reducción de los precios para los estadounidenses, especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad. Este es un anuncio muy grande e importante. Además, hay que entender que Irán no tendrá armas nucleares", dijo el republicano.
El anuncio se da a menos de un mes de las elecciones intermedias de EEUU, en las que el Partido Republicano no va bien en las encuestas debido al descontento generalizado de la población norteamericana con el alza del costo de vida debido al incremento de precio de los combustibles, a raíz del conflicto entre EEUU e Irán.
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