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¿Qué consecuencias tendrán las facultades que el Congreso de Perú le dio al Gobierno de Fujimori?

¿Qué consecuencias tendrán las facultades que el Congreso de Perú le dio al Gobierno de Fujimori?

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La Cámara alta reincorporó siete medidas descartadas por los diputados y autorizó al Gobierno a legislar por decreto durante 90 días. Especialistas consultados... 23.10.2026, Sputnik Mundo

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El Senado otorgó 27 facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori para mandar por decreto. El Ejecutivo consiguió el respaldo de sectores de una oposición dividida con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones.¿Qué podrá hacer el Gobierno?Las facultades abarcan reformas penales, penitenciarias, migratorias y de telecomunicaciones. Incluyen medidas contra la extorsión y los asesinatos por encargo, restricciones a beneficios penitenciarios, vigilancia tras cumplir condenas y cambios en la legítima defensa.El exministro de Justicia, José Tello Alfaro, interpreta el recorte de las 66 propuestas iniciales como prueba de que existen límites. "Es algo que definitivamente ha demostrado que hay un balance y control entre poderes del Estado", afirma a Sputnik. "En este caso es el propio Ejecutivo quien legisla y no está exento de un control por parte del Congreso", opina.La reforma de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que coordina la información estratégica del Estado, reabre el debate sobre el uso político de los servicios de inteligencia, marcado por los antecedentes de espionaje a opositores y desvío de fondos públicos durante el Gobierno de Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria.El abogado Carlos Rivera Paz recuerda que el proyecto original planteaba un alcance mayor: "Es cierto que la redacción del último documento del Senado intenta un poco morigerar; ya no mencionan operaciones de inteligencia, pero la propuesta del Ejecutivo era muy claramente eso".La apuesta por la mano duraEntre las facultades añadidas están la intervención excepcional de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía y la vigilancia exterior de cárceles. También podrá extenderse el uso de técnicas de investigación previstas para el terrorismo a organizaciones criminales que empleen métodos semejantes.Rivera critica el énfasis en el endurecimiento de la retórica sin abordar fallas institucionales. "La reforma policial: no hay una palabra sobre el tema. Tampoco hay un planteamiento de cuál es la política del Estado en términos generales", señala.El exministro de Justicia, José Tello Alfaro, enfatiza la necesidad de perseguir los recursos ilícitos, combatir la corrupción de policías, fiscales y jueces, y fortalecer el sistema judicial.El otro eje de la delegación es la respuesta a El Niño. El organismo científico oficial Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEL) mantiene la alerta y prevé un calentamiento marino de magnitud extraordinaria frente a la costa peruana hasta inicios de 2027. El Gobierno podrá agilizar obras de protección contra inundaciones, simplificar trámites y entregar ayuda humanitaria directamente durante los primeros 15 días de una emergencia.Para Tello, la urgencia debe traducirse en capacidad de ejecución. "Ya depende de lo que realmente nos dé como producción legislativa el poder Ejecutivo", afirma. Los próximos 90 días pondrán a prueba si las nuevas atribuciones mejoran la seguridad y la prevención de desastres sin debilitar los controles democráticos.El Senado, una "supercámara"La Ley 32743 permite al Ejecutivo emitir decretos en seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño. De 66 materias solicitadas, los diputados aprobaron 20 y el Senado agregó otras siete. Con el apoyo de opositores, la aprobación abre una disputa sobre el diseño del nuevo Congreso bicameral y los límites que tiene el Senado de modificar lo aprobado por diputados, según expertos.Rivera Paz cree que la decisión marcará la relación entre las cámaras para los próximos años. "Todo el debate jurídico, político, constitucional que se pueda desarrollar eventualmente en la Cámara de Diputados en realidad simplemente puede ser pulverizado en la Cámara de Senadores", advierte. Además, considera que se consolida una "supercámara" capaz de reducir la autonomía."El Gobierno de Fujimori está concentrando un enorme poder. Ahora tiene un congreso bastante dócil, tiene a sus alfiles en la Junta Nacional de Justicia, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional, además los medios de comunicación son bastante cercanos a ella al igual que los principales grupos empresariales", sostiene Cárdenas.

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