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¿Qué implicaciones tendrá el Comando Unificado de Perú anunciado por Keiko Fujimori?

¿Qué implicaciones tendrá el Comando Unificado de Perú anunciado por Keiko Fujimori?

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La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció la creación de un Comando Unificado como una de las partes centrales de su nueva estrategia de seguridad. 11.10.2026, Sputnik Mundo

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Esta semana, la mandataria informó que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas integrarán esta nueva institución para mejorar la calidad de vida de una ciudadanía que "sale todos los días a trabajar con miedo de ser extorsionada o de morir en una balacera".Según Fujimori, esta decisión forma parte de "un gran cambio en la lucha contra la delincuencia", la cual incluirá operativos de seguridad "donde menos se lo imaginen" para capturar a "los extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a los peruanos".¿Qué se debe analizar?El exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Julio Corcuera, resaltó el enfoque financiero que incluye la medida, sobre todo la de integrar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al Comando Unificado.En conversación con el medio local RPP, resaltó que hay casos como el del grupo criminal Los Pulpos, que tienen ingresos anuales de 75 millones de soles (21,8 millones de dólares), recursos cuyo origen podría ser rastreado.Por su parte, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, destacó que se proponga la creación de fuerzas especiales que, en coordinación con los servicios de inteligencia, pueden generar un "mapa del delito" y así identificar los lugares donde se ubican los delincuentes, principalmente "los ciudadanos extranjeros que esté indocumentados o que no tengan un asidero legal en el país"."La formación de estos task forces o fuerzas de tarea también es importante siempre y cuando la inteligencia alimente adecuadamente los lugares en donde estas huestes del terror se pueden estar focalizando", declaró Rodríguez.Sin embargo, los especialistas también consideraron que, más allá de estas medidas, también se debe reforzar la actuación del Poder Judicial, ya que solo el 4% de denuncias que se interponen por extorsión llegan al Ministerio Público."La administración de justicia en todo el sentido debe evaluarse menos por las garantías que existen institucionalmente y más por la eficacia y la efectividad que existe para controlar el avance del delito. A eso se conoce como efectivismo penal", opinó Julio Corcuera.

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