https://noticiaslatam.lat/20260909/peru-debe-recuperar-el-control-de-las-carceles-y-seguir-algunos-ejemplos-de-el-salvador-dicen-1174989310.html

Perú debe recuperar el control de las cárceles y seguir algunos ejemplos de El Salvador, dicen expertos

Perú debe recuperar el control de las cárceles y seguir algunos ejemplos de El Salvador, dicen expertos

Sputnik Mundo

El Gobierno de Perú declaró una emergencia carcelaria para retomar el control de los penales de mayor peligrosidad, mientras mantiene contactos con El Salvador... 09.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-09T01:40+0000

2026-09-09T01:40+0000

2026-09-09T01:47+0000

américa latina

perú

nayib bukele

keiko fujimori

el salvador

seguridad

💬 opinión y análisis

cárcel

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0f/1174678749_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_cca1486a4d3af339e67f827f21257c4f.jpg

Al mismo tiempo que admite públicamente contactos con el equipo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, Perú declaró la emergencia en las cinco cárceles de alta peligrosidad del país con el objetivo de neutralizar a las organizaciones criminales que operan en el país.En su artículo 1, el decreto del Gobierno de la nación sudamericana establece el "estado de emergencia en los establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad" por un plazo de 60 días, durante los cuales los establecimientos estarán en manos de la Policía Nacional peruana, pero con el apoyo de las Fuerzas Armadas.El documento aclara que, mientras dure la emergencia, "se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales a la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales", tanto para los internos como quienes los visiten.Según explica el Gobierno peruano en la justificación que acompaña el decreto, la emergencia se explica porque los establecimientos carcelarios atraviesan "una grave crisis de seguridad caracterizada por la concentración de cabecillas y mandos de organizaciones criminales" y la dirección, desde dentro de los penales, de delitos como las extorsiones, el sicariato y el tráfico de drogas, apelando a "equipos de telecomunicación no autorizados" y "la reincidencia en motines, riñas y fugas".La intención del Gobierno de Keiko Fujimori de avanzar sobre las cárceles coincide con la admisión, por parte del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, de que el Ejecutivo mantiene contactos con la administración de Bukele en El Salvador para reeditar en Perú algunas de las medidas aplicadas en las cárceles salvadoreñas.Entrevistado por el medio Trome sobre si había tenido contactos con asesores de Bukele, Gallareta respondió: "Hay conversaciones con el Gobierno de El Salvador". El premier peruano no brindó más detalles sobre esas conversaciones, pero se mostró partidario de endurecer las condiciones de reclusión de delincuentes peligrosos o líderes de organizaciones criminales.Contreras, conocedor de primera mano del modelo Bukele e instalado en Perú donde ha asesorado a varios congresistas del país, remarcó que la importancia de comenzar por el sistema carcelario para atacar la criminalidad general porque "un Gobierno que no controla las cárceles, difícilmente va a mejorar la seguridad en las calles".Las lecciones de El Salvador a PerúPor eso, consideró que la primera lección que Perú podría tomar de El Salvador es replicar la "voluntad política" que permitió a Bukele reducir radicalmente la cantidad de homicidios y desmantelar a los grupos criminales que operaban en el país. En ese sentido, apuntó que Perú cuenta con mayores recursos económicos que El Salvador y tiene un marco legal que permite actuar, pero los cambios constantes de presidentes y los problemas de ejecución en las políticas de seguridad han permitido el crecimiento del crimen en el país.Contreras enfatizó que tanto Lima como otros gobiernos latinoamericanos "se han vuelto demasiado tibios y han permitido que el crimen se desborde", por lo que es preciso retomar la "disciplina" en las cárceles para evitar que los líderes criminales puedan fortalecerse aun estando en prisión. En ese camino, mencionó ejemplos como el del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador y el éxito de algunas medidas como el aislamiento de criminales peligrosos y el uso de uniformes en los reos.También consultado por Sputnik, el exviceministro de Seguridad de Perú Julio Corcuera que uno de los mayores problemas del sistema penitenciario peruano es que "en este momento los delincuentes no le tienen miedo a la prisión y cuando van a la cárcel siguen operando desde dentro".Para Corcuera, una de las medidas más exitosas del plan de Bukele que debe aplicarse prontamente en Perú es la interrupción de la señal telefónica en los centros penitenciarios. El exviceministro recordó que le presidente salvadoreño ordenó la interrupción de la señal directamente a las compañías telefónicas en el perímetro de las cárceles y eso facilitó enormemente el control carcelario.Asimismo, Corcuera opinó que también debe replicarse en Perú la restricción de visitas "a los cabecillas de las organizaciones criminales", limitando su capacidad de influencia hacia el exterior.Con estas medidas, enfatizó, el Estado lograría "desarticular ese punto de coordinación" entre los líderes criminales y sus bandas en las calles, dificultando así la reorganización de las bandas criminales. Pero, además, este tipo de medidas también lograría un efecto "ejemplarizante" sobre el resto de los delincuentes, aumentando el costo de acabar en prisión.La importancia de los resultados concretosDe todos modos, ambos expertos subrayaron la importancia de que las medidas que adopte la Administración Fujimori sean concretas y se presenten sus resultados, evitando que las declaraciones de emergencia se reiteren sin efectos comprobables.Corcuera admitió que "en el Perú se han decretado un sinnúmero de estados de emergencia" que, además de no provocar cambios en la cantidad de delitos, resultan "de baja intensidad" en comparación con otros aplicados en Ecuador o en el propio El Salvador.Para Contreras, Perú debe evitar "poner estados de emergencia porque sí" y debe asegurarse de que este tipo de declaraciones arroje resultados que puedan ser expuestos públicamente por el Gobierno. De lo contrario, advirtió, los propios grupos criminales aprenden que "los estados de emergencia se vuelven normales y pueden seguir operando".En ese sentido, el experto salvadoreño apuntó que los estados de excepción impuestos por Bukele sí tuvieron resultados comprobables, haciendo que la tasa de homicidios pasara de 38 cada 100.000 habitantes en 2019 a 1,3 cada 100.000 habitantes en 2025, según cifras oficiales salvadoreñas."Esperamos que este Gobierno de Fujimori pueda presentar resultados, porque eso también va a generar un efecto disuasivo en los delincuentes y credibilidad entre la población, que votó por ella para ver una diferencia", comentó.

https://noticiaslatam.lat/20260820/la-llegada-del-fbi-a-peru-no-va-a-resolver-todos-los-problemas-de-seguridad-del-pais-dice-experto-1174734063.html

https://noticiaslatam.lat/20250910/1166330986.html

https://noticiaslatam.lat/20260829/gobierno-de-fujimori-debe-actuar-lo-mas-rapido-posible-ante-el-crimen-en-peru-dice-analista-1174849629.html

perú

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

perú, nayib bukele, keiko fujimori, el salvador, seguridad, 💬 opinión y análisis, cárcel