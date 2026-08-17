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Perú declarará emergencia en regiones afectadas por fuertes lluvias
Perú declarará emergencia en regiones afectadas por fuertes lluvias
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La presidenta peruana, Keiko Fujimori, adelantó que se decretará esta medida para apoyar a las comunidades del sur y centro del país, que han padecido graves... 17.08.2026, Sputnik Mundo
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De igual manera, Fujimori señaló que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, viajará a Arequipa (sur) para monitorear la situación en esa localidad, así como en Moquegua y Tacna. Mientras tanto, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se encargará de las labores en el centro del territorio peruano.
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Perú declarará emergencia en regiones afectadas por fuertes lluvias

20:35 GMT 17.08.2026
© AP Photo / Rodrigo AbdLluvias en Perú. Imagen referencial.
Lluvias en Perú. Imagen referencial. - Sputnik Mundo, 1920, 17.08.2026
© AP Photo / Rodrigo Abd
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La presidenta peruana, Keiko Fujimori, adelantó que se decretará esta medida para apoyar a las comunidades del sur y centro del país, que han padecido graves precipitaciones en los últimos días.
"Vamos a tener que declarar en estado de emergencia los distritos y las regiones que se van a ver afectados. Por la noche [del 17 de agosto], debe estar declarándose en emergencia porque tenemos que hacer varios documentos", dijo ante medios de comunicación.
De igual manera, Fujimori señaló que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, viajará a Arequipa (sur) para monitorear la situación en esa localidad, así como en Moquegua y Tacna.
Mientras tanto, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se encargará de las labores en el centro del territorio peruano.
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