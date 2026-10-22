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Más de 3.000 alumnos se quedan sin escuela tras sismo em Panamá

Más de 3.000 alumnos se quedan sin escuela tras sismo em Panamá

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El terremoto del 9 de octubre dejó 35 escuelas destruidas y otras 437 con daños, lo que afecta la continuidad educativa en las provincias centrales. Una... 22.10.2026, Sputnik Mundo

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Mientras estudiantes de 770 escuelas oficiales de Panamá retomaron las clases el 21 de octubre, más de 3.000 alumnos siguen sin aulas disponibles tras el terremoto de magnitud 7,6 registrado este mes. La emergencia dejó 619 centros educativos afectados, de los cuales 35 quedaron destruidos o inutilizables.Un informe elaborado por Jóvenes Unidos por la Educación y la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (Fudespa) advierte que los daños se concentran en provincias como Herrera (centro), Veraguas (oeste), Los Santos (sur) y Coclé (centro), donde la destrucción de planteles rurales amenaza con prolongar la interrupción escolar.Las 35 escuelas que colapsaron eran oficiales, rurales, de difícil acceso y funcionaban bajo la modalidad multigrado. En Panamá existen 1.954 centros de este tipo, que atienden a unos 104.000 estudiantes, por lo que las organizaciones advierten sobre la necesidad de una respuesta adaptada a las comunidades apartadas.El impacto ocurre en un sistema que ya enfrenta rezagos educativos. Según los resultados de las pruebas PISA 2022 citados en el informe, apenas el 16% de los jóvenes panameños alcanzó el nivel mínimo de competencia en matemáticas, mientras que en lectura la proporción fue del 42%.Ante la falta de conectividad y equipos para recurrir a la educación virtual, la propuesta plantea habilitar aulas comunitarias en casas comunales, iglesias o estructuras temporales en un plazo de 10 días. El objetivo es mantener el vínculo educativo mientras se determina cuándo podrán reconstruirse los planteles afectados.Las organizaciones también recomiendan dedicar las primeras dos semanas del regreso a clases a la recuperación socioemocional, sin evaluaciones formales. Los docentes recibirían capacitación en primeros auxilios psicológicos y trabajarían con los estudiantes en rutinas escolares y protocolos de seguridad, como “agáchate, cúbrete y sujétate”.Para el cierre del año escolar 2026, el documento propone evaluar antes del 6 de noviembre las habilidades de lectura y matemáticas mediante pruebas orales de unos 10 minutos por alumno.Las calificaciones finales corresponderían al resultado más favorable entre el promedio de los dos primeros trimestres y la nota del tercero, con el propósito de evitar que la emergencia provoque la repetición del año.El plan incluye una escuela de verano voluntaria de cuatro a seis semanas entre enero y febrero de 2027, con tutorías en grupos pequeños. Para marzo, si algunos planteles continúan sin estar disponibles, plantea instalar aulas modulares y publicar calendarios de reconstrucción, además de incorporar normas sísmicas, mapas de riesgo escolar y gestión de desastres en el currículo nacional.

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