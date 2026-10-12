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Se registran más de 250 réplicas del sismo de magnitud 7,6 en Panamá

Se registran más de 250 réplicas del sismo de magnitud 7,6 en Panamá

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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que, desde el 9 de octubre, que ocurrió el sismo de mayor magnitud, hasta la mañana de este 11... 12.10.2026, Sputnik Mundo

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Según la dependencia, durante las primeras 24 horas se contabilizaron 162 réplicas. Fue hasta el 10 de octubre cuando ya no se registraron movimientos telúricos superiores a 5 de magnitud. A raíz del sismo de magnitud 7,6, el ministro de la Presidencia del país centroamericano, Juan Carlos Orillac, declaró estado de emergencia y ordenó la creación de una comisión especial para atender a los damnificados y comenzar los trabajos de reconstrucción.

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