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Se registran más de 250 réplicas del sismo de magnitud 7,6 en Panamá
Se registran más de 250 réplicas del sismo de magnitud 7,6 en Panamá
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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que, desde el 9 de octubre, que ocurrió el sismo de mayor magnitud, hasta la mañana de este 11... 12.10.2026, Sputnik Mundo
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Según la dependencia, durante las primeras 24 horas se contabilizaron 162 réplicas. Fue hasta el 10 de octubre cuando ya no se registraron movimientos telúricos superiores a 5 de magnitud. A raíz del sismo de magnitud 7,6, el ministro de la Presidencia del país centroamericano, Juan Carlos Orillac, declaró estado de emergencia y ordenó la creación de una comisión especial para atender a los damnificados y comenzar los trabajos de reconstrucción.
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Se registran más de 250 réplicas del sismo de magnitud 7,6 en Panamá

03:35 GMT 12.10.2026
© AP Photo / Aris MariotaDalos por el sismo de magnitud 7,6 en Panamá.
Dalos por el sismo de magnitud 7,6 en Panamá. - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó que, desde el 9 de octubre, que ocurrió el sismo de mayor magnitud, hasta la mañana de este 11 de octubre, se han reportado 256 réplicas.
Según la dependencia, durante las primeras 24 horas se contabilizaron 162 réplicas. Fue hasta el 10 de octubre cuando ya no se registraron movimientos telúricos superiores a 5 de magnitud.
A raíz del sismo de magnitud 7,6, el ministro de la Presidencia del país centroamericano, Juan Carlos Orillac, declaró estado de emergencia y ordenó la creación de una comisión especial para atender a los damnificados y comenzar los trabajos de reconstrucción.
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