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Casi 40.000 personas necesitan ayuda humanitaria tras sismo en Panamá, alerta Unicef
Casi 40.000 personas necesitan ayuda humanitaria tras sismo en Panamá, alerta Unicef
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La organización busca movilizar 2,57 millones de dólares para ampliar la asistencia en las zonas más afectadas por el terremoto del 9 de octubre. Entre las... 19.10.2026, Sputnik Mundo
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El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que unas 38.000 personas necesitan ayuda humanitaria en Panamá tras el sismo de 7,6 que ocurrió el 9 de octubre, que afectó principalmente a las provincias de Herrera (norte), Los Santos (sur) y Veraguas (centro).Para responder a la emergencia, el organismo busca recaudar 2,57 millones de dólares destinados a reforzar los servicios de salud, educación, protección, agua, saneamiento e higiene, con especial atención a las comunidades más perjudicadas.Las evaluaciones de las autoridades y los socios humanitarios reportan daños en más de 600 centros educativos, incluidos 35 que colapsaron. Las afectaciones representan un desafío para garantizar la continuidad de la educación de niñas, niños y adolescentes.Además, varias comunidades de la península de Azuero siguen enfrentando interrupciones en el suministro de agua potable, los servicios de saneamiento y la electricidad, condiciones que agravan la situación de las familias afectadas.Dicha emergencia también ha tenido consecuencias emocionales para la población. De acuerdo con el organismo, muchas familias, especialmente la niñez y la adolescencia, experimentan estrés e incertidumbre, además de cambios en sus actividades cotidianas.Como parte de la respuesta, el organismo ha distribuido kits de higiene para personas desplazadas de isla Cañas (sur), habilitado Espacios Amigables para la Niñez e impulsado acciones de Educación en Emergencias. También ha movilizado suministros para fortalecer la atención sanitaria y los servicios de agua y saneamiento.Las intervenciones se realizan en coordinación con autoridades nacionales y locales, así como con instituciones de educación, salud, protección social y gestión gubernamental. Unicef insiste en que la infancia debe ser una prioridad tanto en la atención inmediata como en los planes de recuperación.La representante de la organización en Panamá, Olga Isaza, advirtió que la reconstrucción debe considerar las necesidades específicas de la población infantil y preparar a las comunidades para futuras crisis. "Una recuperación verdaderamente sostenible es aquella que pone a la niñez en el centro de la inversión pública", sostuvo, al pedir que sus derechos y bienestar se incorporen en la planificación y el financiamiento de las medidas de recuperación.
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Casi 40.000 personas necesitan ayuda humanitaria tras sismo en Panamá, alerta Unicef

07:11 GMT 19.10.2026
© AP Photo / Alma SolisSismo en Panamá
Sismo en Panamá - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
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La organización busca movilizar 2,57 millones de dólares para ampliar la asistencia en las zonas más afectadas por el terremoto del 9 de octubre. Entre las personas que requieren apoyo, hay cerca de 8.300 niñas, niños y adolescentes.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que unas 38.000 personas necesitan ayuda humanitaria en Panamá tras el sismo de 7,6 que ocurrió el 9 de octubre, que afectó principalmente a las provincias de Herrera (norte), Los Santos (sur) y Veraguas (centro).
Para responder a la emergencia, el organismo busca recaudar 2,57 millones de dólares destinados a reforzar los servicios de salud, educación, protección, agua, saneamiento e higiene, con especial atención a las comunidades más perjudicadas.
Las evaluaciones de las autoridades y los socios humanitarios reportan daños en más de 600 centros educativos, incluidos 35 que colapsaron. Las afectaciones representan un desafío para garantizar la continuidad de la educación de niñas, niños y adolescentes.
Участница акции протеста показывает язык сотрудникам полицейского спецподразделения, Мексика - Sputnik Mundo, 1920, 18.10.2026
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Terremoto en Panamá, protestas en México y cabalgata de bueyes en Alemania, en las fotos de la semana
ayer, 09:03 GMT
Además, varias comunidades de la península de Azuero siguen enfrentando interrupciones en el suministro de agua potable, los servicios de saneamiento y la electricidad, condiciones que agravan la situación de las familias afectadas.
Dicha emergencia también ha tenido consecuencias emocionales para la población. De acuerdo con el organismo, muchas familias, especialmente la niñez y la adolescencia, experimentan estrés e incertidumbre, además de cambios en sus actividades cotidianas.
Como parte de la respuesta, el organismo ha distribuido kits de higiene para personas desplazadas de isla Cañas (sur), habilitado Espacios Amigables para la Niñez e impulsado acciones de Educación en Emergencias. También ha movilizado suministros para fortalecer la atención sanitaria y los servicios de agua y saneamiento.
Dalos por el sismo de magnitud 7,6 en Panamá. - Sputnik Mundo, 1920, 12.10.2026
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Se registran más de 250 réplicas del sismo de magnitud 7,6 en Panamá
12 de octubre, 03:35 GMT
Las intervenciones se realizan en coordinación con autoridades nacionales y locales, así como con instituciones de educación, salud, protección social y gestión gubernamental. Unicef insiste en que la infancia debe ser una prioridad tanto en la atención inmediata como en los planes de recuperación.
La representante de la organización en Panamá, Olga Isaza, advirtió que la reconstrucción debe considerar las necesidades específicas de la población infantil y preparar a las comunidades para futuras crisis.
"Una recuperación verdaderamente sostenible es aquella que pone a la niñez en el centro de la inversión pública", sostuvo, al pedir que sus derechos y bienestar se incorporen en la planificación y el financiamiento de las medidas de recuperación.
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