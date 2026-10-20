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Sismo en Panamá pone en jaque al sector agro local

Sismo en Panamá pone en jaque al sector agro local

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Los daños en caminos y puentes en suelo panameño amenazan la salida de hasta 1,2 millones de quintales de arroz, mientras las interrupciones en el ordeño... 20.10.2026, Sputnik Mundo

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El sismo de 7,6 que sacudió Panamá el 9 de octubre puso en riesgo la actividad agropecuaria de la península de Azuero, donde los productores enfrentan dificultades para transportar sus cosechas y mantener las operaciones ganaderas.En Tonosí (sur), uno de los principales distritos arroceros de Los Santos, prevén que las próximas dos semanas serán decisivas para sacar la producción de los campos. Asimismo, los daños en carreteras y puentes amenazan con retrasar la recolección justo cuando se espera el mayor volumen de cosecha.Omar Spiegel, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (Fapagrap), advirtió ante medios locales que alrededor de 12.000 hectáreas de arroz en Tonosí, Mariato y Arenas podrían quedar comprometidas por los problemas de acceso. El volumen en riesgo equivale a cerca de 1,2 millones de quintales, entre el 22% y el 25% de la producción nacional estimada para este año.A pesar de que los cultivos de Tonosí se mantienen en buenas condiciones, de acuerdo con Spiegel, los hundimientos y el riesgo de nuevos derrumbes dificultan el tránsito de cosechadoras y camiones. El dirigente pidió rehabilitar y reforzar las vías para evitar pérdidas y advirtió que una reducción de la producción podría adelantar el agotamiento de las reservas nacionales de arroz.En este mismo contexto, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) prepara inspecciones con drones para determinar la magnitud de los daños y las hectáreas pendientes de cosecha. El director regional en Los Santos, Audemio Palomino, señaló que todavía no se habían confirmado pérdidas generalizadas en los cultivos mecanizados, aunque reconoció la preocupación por el estado de los caminos.El sector lechero también sufrió afectaciones. Palomino estimó que cerca de 30.000 litros de leche no pudieron enviarse durante tres días debido a las dificultades para llegar a las fincas.Las consecuencias también alcanzaron al ganado: Víctor Villarreal, responsable del centro de acopio, informó que 20 de sus 72 vacas desarrollaron mastitis tras la interrupción del ordeño. Los animales requieren tratamiento y deben permanecer fuera de producción durante al menos 15 días, lo que incrementa los costos de los productores y reduce temporalmente la oferta de leche.Las autoridades panameñas también investigan daños en parcelas costeras, donde la inundación de Isla Cañas permitió la entrada de agua salada tras la destrucción de una barrera natural. El MIDA reportó pérdidas en unas 35 hectáreas de arroz en proceso de siembra y afectaciones a cultivos de sandía, mientras el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) evalúa los daños para distinguir los efectos del sismo de los asociados al fenómeno de El Niño.

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