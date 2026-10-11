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Panamá declara estado de emergencia tras el sismo
Panamá declara estado de emergencia tras el sismo
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El ministro de la Presidencia de la nación centroamericana, Juan Carlos Orillac, anunció en conferencia de prensa la activación de esta medida para disponer de... 11.10.2026, Sputnik Mundo
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Orillac indicó que, por instrucciones del presidente, José Raúl Mulino, se creará una comisión especial para coordinar las acciones de asistencia, gestionar los recursos y atender las necesidades de quienes perdieron su hogar. Esto se suma a las labores que el mandatario panameño anunció recientemente, que estarán enfocadas en la reconstrucción de escuelas, hospitales y carreteras. El 9 de octubre, un sismo de magnitud 7,6 sacudió el país centroamericano, dañando inmuebles y caminos a lo largo del territorio nacional.
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Panamá declara estado de emergencia tras el sismo

03:15 GMT 11.10.2026 (actualizado: 03:35 GMT 11.10.2026)
© AP Photo / Aris MariotaAfectaciones tras el terremoto en Panamá.
Afectaciones tras el terremoto en Panamá. - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
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El ministro de la Presidencia de la nación centroamericana, Juan Carlos Orillac, anunció en conferencia de prensa la activación de esta medida para disponer de todas las instituciones públicas y los recursos necesarios para apoyar a los damnificados.
Orillac indicó que, por instrucciones del presidente, José Raúl Mulino, se creará una comisión especial para coordinar las acciones de asistencia, gestionar los recursos y atender las necesidades de quienes perdieron su hogar.
Esto se suma a las labores que el mandatario panameño anunció recientemente, que estarán enfocadas en la reconstrucción de escuelas, hospitales y carreteras.
El 9 de octubre, un sismo de magnitud 7,6 sacudió el país centroamericano, dañando inmuebles y caminos a lo largo del territorio nacional.
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