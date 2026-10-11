Panamá declara estado de emergencia tras el sismo

Orillac indicó que, por instrucciones del presidente, José Raúl Mulino, se creará una comisión especial para coordinar las acciones de asistencia, gestionar los recursos y atender las necesidades de quienes perdieron su hogar. Esto se suma a las labores que el mandatario panameño anunció recientemente, que estarán enfocadas en la reconstrucción de escuelas, hospitales y carreteras. El 9 de octubre, un sismo de magnitud 7,6 sacudió el país centroamericano, dañando inmuebles y caminos a lo largo del territorio nacional.
El ministro de la Presidencia de la nación centroamericana, Juan Carlos Orillac, anunció en conferencia de prensa la activación de esta medida para disponer de todas las instituciones públicas y los recursos necesarios para apoyar a los damnificados.
Orillac indicó que, por instrucciones del presidente, José Raúl Mulino, se creará una comisión especial para coordinar las acciones de asistencia, gestionar los recursos y atender las necesidades de quienes perdieron su hogar.
Esto se suma a las labores que el mandatario panameño anunció recientemente, que estarán enfocadas en la reconstrucción de escuelas, hospitales y carreteras.