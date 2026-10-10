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El sismo en Panamá deja más de 20 heridos y más de 400 edificios afectados

El sismo en Panamá deja más de 20 heridos y más de 400 edificios afectados

Sputnik Mundo

Por el potente terremoto se habían registrado 27 personas heridas, unos 300 evacuados y más de 400 edificaciones afectadas, informó el Sistema Nacional de... 10.10.2026, Sputnik Mundo

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Así, en la provincia de Coclé, hasta las 20:00 hora local del 9 de octubre (01:00 GMT del 10 de octubre), se registraron 17 heridos; en Los Santos, seis; y en Veraguas y Herrera, uno en cada provincia. Todos presentaron lesiones leves. En Panamá Oeste, resultaron heridos otros dos menores de edad.Además, según el organismo, el terremoto dejó más de 400 edificaciones afectadas, entre ellas 142 residencias y 188 centros escolares.El sismo de 7,2 y sus réplicas también causaron daños en infraestructuras del Canal de Panamá, afectando edificios administrativos y la planta potabilizadora de Monte Esperanza, comunicó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)."Se identificaron daños en algunas estructuras de acero de los tanques elevados de la Planta Potabilizadora de Monte Esperanza, en la provincia de Colón", puntualizó la administración de la vía interoceánica tras las primeras inspecciones técnicas.

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