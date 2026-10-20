Van más de 900 réplicas del fuerte sismo en Panamá, reportan autoridades

De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, hasta la fecha se han reportado 917 réplicas, en su mayoría entre las magnitudes 3 y 4. Sin embargo, hubo dos que tuvieron una magnitud de 4,8 y 5,1.Mientras tanto, las autoridades panameñas siguen realizando labores de reconstrucción y apoyo a las regiones más afectadas.
El movimiento telúrico de magnitud 7,6 ocurrido el 9 de octubre en la nación centroamericana, no solo dejó daños en diversas zonas del territorio, sino cientos de réplicas.
De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, hasta la fecha se han reportado 917 réplicas, en su mayoría entre las magnitudes 3 y 4. Sin embargo, hubo dos que tuvieron una magnitud de 4,8 y 5,1.
"Pese a estos episodios, el comportamiento general de la actividad sísmica muestra una tendencia a la disminución. Las réplicas se están produciendo cada vez con mayor separación entre un evento y otro", refirió el director de la institución, Néstor Luque, en entrevista para el medio local La Prensa.
Mientras tanto, las autoridades panameñas siguen realizando labores de reconstrucción y apoyo a las regiones más afectadas.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).