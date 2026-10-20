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Van más de 900 réplicas del fuerte sismo en Panamá, reportan autoridades
Van más de 900 réplicas del fuerte sismo en Panamá, reportan autoridades
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El movimiento telúrico de magnitud 7,6 ocurrido el 9 de octubre en la nación centroamericana, no solo dejó daños en diversas zonas del territorio, sino cientos... 20.10.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, hasta la fecha se han reportado 917 réplicas, en su mayoría entre las magnitudes 3 y 4. Sin embargo, hubo dos que tuvieron una magnitud de 4,8 y 5,1.Mientras tanto, las autoridades panameñas siguen realizando labores de reconstrucción y apoyo a las regiones más afectadas.
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Van más de 900 réplicas del fuerte sismo en Panamá, reportan autoridades

04:00 GMT 20.10.2026
© AP Photo / Aris MariotaImágenes de los daños que causó el sismo del 9 de octubre de 2026 en Panamá.
Imágenes de los daños que causó el sismo del 9 de octubre de 2026 en Panamá. - Sputnik Mundo, 1920, 20.10.2026
© AP Photo / Aris Mariota
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El movimiento telúrico de magnitud 7,6 ocurrido el 9 de octubre en la nación centroamericana, no solo dejó daños en diversas zonas del territorio, sino cientos de réplicas.
De acuerdo con el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, hasta la fecha se han reportado 917 réplicas, en su mayoría entre las magnitudes 3 y 4. Sin embargo, hubo dos que tuvieron una magnitud de 4,8 y 5,1.
"Pese a estos episodios, el comportamiento general de la actividad sísmica muestra una tendencia a la disminución. Las réplicas se están produciendo cada vez con mayor separación entre un evento y otro", refirió el director de la institución, Néstor Luque, en entrevista para el medio local La Prensa.
Mientras tanto, las autoridades panameñas siguen realizando labores de reconstrucción y apoyo a las regiones más afectadas.
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