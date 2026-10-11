Según el funcionario, el entendimiento con Rusia para aumentar la oferta de diésel en el mercado beneficia a los estadounidenses, al contribuir al descenso del precio del combustible. "No pueden prescindir de la energía rusa, pero critican nuestro entendimiento", concluyó.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió en una entrevista con un medio occidentales las medidas del Gobierno de Donald Trump para reducir los precios de los combustibles, respondiendo a las críticas de los aliados europeos sobre el reciente acuerdo alcanzado con Moscú.
Según el funcionario, el entendimiento con Rusia para aumentar la oferta de diésel en el mercado beneficia a los estadounidenses, al contribuir al descenso del precio del combustible.
"Europa está siendo hipócrita al criticar el acuerdo de diésel entre EEUU y Rusia", afirmó Bessent, señalando que, desde el inicio del conflicto ucraniano, los europeos han pagado a Rusia más dinero del que han destinado a Ucrania.