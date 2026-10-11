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EEUU defiende las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y critica a Europa
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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió en una entrevista con un medio occidentales las medidas del Gobierno de Donald Trump para... 11.10.2026, Sputnik Mundo
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Según el funcionario, el entendimiento con Rusia para aumentar la oferta de diésel en el mercado beneficia a los estadounidenses, al contribuir al descenso del precio del combustible. "No pueden prescindir de la energía rusa, pero critican nuestro entendimiento", concluyó.
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EEUU defiende las ventajas del acuerdo sobre diésel con Rusia y critica a Europa

22:35 GMT 11.10.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense
 Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
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El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, defendió en una entrevista con un medio occidentales las medidas del Gobierno de Donald Trump para reducir los precios de los combustibles, respondiendo a las críticas de los aliados europeos sobre el reciente acuerdo alcanzado con Moscú.
Según el funcionario, el entendimiento con Rusia para aumentar la oferta de diésel en el mercado beneficia a los estadounidenses, al contribuir al descenso del precio del combustible.
"Europa está siendo hipócrita al criticar el acuerdo de diésel entre EEUU y Rusia", afirmó Bessent, señalando que, desde el inicio del conflicto ucraniano, los europeos han pagado a Rusia más dinero del que han destinado a Ucrania.
"No pueden prescindir de la energía rusa, pero critican nuestro entendimiento", concluyó.
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