EEUU pospone nuevas sanciones contra Rusia mientras avanza el diálogo sobre Ucrania
© AP Photo / Mark SchiefelbeinLa bandera estadounidense en el jardín norte de la Casa Blanca en Washington ondea a media asta tras la muerte de Charlie Kirk
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"Cuando estás cerca de un acuerdo y mantienes negociaciones muy delicadas, no impones sanciones", declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la prensa.
Previamente, el mandatario norteamericano estimó que "la resolución del conflicto ucraniano está cada vez más cerca".
Sus dichos se dan tras el encuentro del jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, donde sostuvieron conversaciones sobre este tema en San Petersburgo.
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