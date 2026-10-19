Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20261019/que-hay-detras-del-plan-de-de-la-espriella-contra-grupos-criminales-en-colombia-1175493501.html
¿Qué hay detrás del plan de De la Espriella contra grupos criminales en Colombia?
¿Qué hay detrás del plan de De la Espriella contra grupos criminales en Colombia?
Sputnik Mundo
Los indicadores de violencia durante el Gobierno en Colombia de Gustavo Petro (2022-2026) dan indicios importantes sobre el fracaso de la política de Paz... 19.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-19T00:35+0000
2026-10-19T00:48+0000
américa latina
sociedad
seguridad
gustavo petro
abelardo de la espriella
colombia
ejército de liberación nacional (eln) de colombia
💬 opinión y análisis
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0a/1174619795_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_70799d32e689dba05e415930a7a5c608.jpg
Ahora, el actual mandatario sudamericano, Abelardo de la Espriella, apuesta por una política de sometimiento, con rebajas de penas condicionadas, así como una ofensiva directa contra las organizaciones criminales. Expertos consultados por Sputnik, señalaron los riesgos sobre este modelo enfocado en desmantelar las economías ilícitas y beneficios penales para los integrantes de los grupos armados.¿Qué pasó con la Paz Total?Esta institución de la nación sudamericana también reportó 128.825 personas confinadas en 99 eventos ocurridos en distintas regiones del país durante el año pasado. Esto equivale a un aumento de 19,4% respecto a 2024. Asimismo, documentó 1.173 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y julio del presente año.La Misión de Verificación de la ONU confirmó 13 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP en 2026, del 27 de junio al 26 de septiembre. Además, registró 15 intentos de homicidio durante ese año, frente a cinco en 2025.Cambio de rumbo para enfrentar el conflictoEl actual Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso su proyecto de Ley de Sometimiento que, según el texto oficial, busca "garantizar el orden público y lograr una intervención territorial integral". El documento contiene 22 artículos y plantea una categoría común de "actores armados ilegales o terroristas".Esa denominación agruparía tanto a organizaciones con control territorial y capacidad de mando, como a redes criminales que participan en economías ilícitas o cometen actos que afectan el orden público y a la población civil.Esta ley supone un cambio de enfoque: el Gobierno propone pasar de una política de paz basada en negociaciones políticas con grupos armados a un modelo de sometimiento, con beneficios penales condicionados a la entrega de armas, la colaboración con la justicia y el desmantelamiento de las economías criminales.Entre ellos se encuentra una rebaja de 50% de la pena acumulada para los integrantes que cumplan las condiciones, en función de sus aportes verificables a la verdad, la reparación y el desmantelamiento de las organizaciones.Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo, la reducción sería de 30%. El proyecto también prevé modalidades especiales de cumplimiento de las penas y supuestos de libertad condicional o suspensión de su ejecución.De acuerdo con el proyecto de ley, la Fiscalía colombiana mantendrá sus funciones de investigación y acusación, mientras que los jueces y tribunales controlarán los acuerdos y los beneficios. Asimismo, se contempla la creación de una unidad especializada en la Fiscalía y de programas de tránsito a la legalidad.Además, el presidente de la nación sudamericana plantea recortar 100.000 millones de pesos (31.398 dólares) del presupuesto de la Jurisdicción Especial Para la Paz, argumentando que los recursos públicos no son infinitos. Al respecto, el titular de ese tribunal transicional, Alejandro Ramelli, sostiene que la medida constituye una violación de los compromisos internacionales."Ya es un obstáculo"Así como la Paz Total no dejó indicadores alentadores respecto al fin del conflicto armado interno en Colombia, durante los primeros meses de la actual Administración, las acciones criminales han cobrado fuerza, según los expertos."La violencia se está incrementando", sentenció Huérfano Ordóñez, quien enumeró algunos de los ataques registrados en los últimos meses: atentados contra una patrulla de Policía, carros bomba instalados en peajes y ataques con drones, entre otros. "Tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública", dijo De la Espriella durante su discurso de posesión, el 7 de agosto de este año.Sobre este planteamiento, Toloza explicó que la apuesta del Gobierno supone "una salida guerrerista", que profundiza el conflicto y golpea a las comunidades que lo sufren.En ese sentido, el politólogo y sociólogo señaló que existe un vínculo entre Colombia y la necesidad de Estados Unidos de insuflar esta tensión, para legitimar y posicionar su estrategia de Escudo de las Américas.Por su parte, Huérfano indicó que el combate directo contra los grupos criminales no ha logrado mermar el poder de estos actores en 60 años, "ni con las tecnologías de EEUU", pese a que distintos presidentes han mantenido el discurso de "arrasar" con ellos."Históricamente, en Colombia se ha visto que nada por imposición y a la fuerza ha funcionado", sentenció. Asimismo, recordó que esa política "ha terminado con los falsos positivos", en referencia al asesinato de jóvenes que fueron presentados como integrantes de grupos armados. "La propia ley es un obstáculo ya", agregó.Perspectivas de la reconciliaciónLo que ocurre en Colombia, refirió Toloza, no es una "guerra única y exclusivamente del narcotráfico". Precisó que el trasiego de enervantes financia una parte del conflicto, pero que el plátano, el petróleo y la minería ilegal también contribuyen a estas economías de la violencia.Esto podría sustentarse con las cifras reveladas recientemente en un informe publicado recientemente, basado en datos de inteligencia. Según el documento, la minería ilegal genera ingresos que podrían alcanzar los 8,4 mil millones de dólares en 2025, superando los obtenidos por el narcotráfico.Advirtió que "han llegado estructuras extranjeras a fortalecer las estructuras criminales, en este caso, las estructuras urbanas". También expresó que el complejo escenario del conflicto armado interno puede hacer que esta situación pase de las zonas rurales a las urbanas, lo que podría traducirse en atentados como los registrados en los últimos días en algunas ciudades del país.
https://noticiaslatam.lat/20260905/de-la-espriella-puede-alimentar-una-logica-de-retaliacion-por-uso-de-cuerpos-de-criminales-abatidos-1174948674.html
https://noticiaslatam.lat/20261007/servira-la-apuesta-de-colombia-por-las-fuerzas-de-tarea-conjunta-para-combatir-a-los-grupos-1175334125.html
https://noticiaslatam.lat/20261015/colombia-se-retira-del-grupo-de-la-haya-acusa-que-la-alianza-solo-busca-aislar-y-atacar-a-israel-1175457028.html
https://noticiaslatam.lat/20261002/de-la-espriella-pone-en-marcha-su-plan-de-megacarceles-para-combatir-el-crimen-organizado-1175265798.html
colombia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sonalys Borregales
Sonalys Borregales
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0a/1174619795_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_1d17aeef56295db98b92b04c7009b84b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, gustavo petro, abelardo de la espriella, colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, 💬 opinión y análisis
sociedad, seguridad, gustavo petro, abelardo de la espriella, colombia, ejército de liberación nacional (eln) de colombia, 💬 opinión y análisis

¿Qué hay detrás del plan de De la Espriella contra grupos criminales en Colombia?

00:35 GMT 19.10.2026 (actualizado: 00:48 GMT 19.10.2026)
© Foto : X / @ABDELAESPRIELLAEl presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su discurso de asunción el 7 de agosto de 2026
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante su discurso de asunción el 7 de agosto de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 19.10.2026
© Foto : X / @ABDELAESPRIELLA
Síguenos en
Sonalys Borregales
Todos los artículos
Los indicadores de violencia durante el Gobierno en Colombia de Gustavo Petro (2022-2026) dan indicios importantes sobre el fracaso de la política de Paz Total.
Ahora, el actual mandatario sudamericano, Abelardo de la Espriella, apuesta por una política de sometimiento, con rebajas de penas condicionadas, así como una ofensiva directa contra las organizaciones criminales.
Expertos consultados por Sputnik, señalaron los riesgos sobre este modelo enfocado en desmantelar las economías ilícitas y beneficios penales para los integrantes de los grupos armados.

¿Qué pasó con la Paz Total?

El número de personas víctimas de desplazamiento forzado masivo durante 2025 en suelo colombiano fue de 107.924, según los registros de la Defensoría del Pueblo, que documentó 133 eventos de esta índole. Esta cifra representa un aumento de 318,3% en el número de individuos en esta situación frente a 2024.

Esta institución de la nación sudamericana también reportó 128.825 personas confinadas en 99 eventos ocurridos en distintas regiones del país durante el año pasado. Esto equivale a un aumento de 19,4% respecto a 2024. Asimismo, documentó 1.173 casos de reclutamiento de menores entre 2024 y julio del presente año.
La Misión de Verificación de la ONU confirmó 13 asesinatos de excombatientes de las FARC-EP en 2026, del 27 de junio al 26 de septiembre. Además, registró 15 intentos de homicidio durante ese año, frente a cinco en 2025.

"En algunos escenarios, la paz total fracasó. De hecho, gran parte de la discusión del país es hasta qué punto realmente se le cumplió a la nación frente a [ese rubro]", afirmó Edilson Huérfano Ordóñez, miembro del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, en una entrevista con Sputnik.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un encuentro junto a militares colombianos - Sputnik Mundo, 1920, 05.09.2026
América Latina
De la Espriella puede "alimentar una lógica de represalia" por uso de cuerpos de criminales abatidos, dice experto
5 de septiembre, 01:46 GMT

Cambio de rumbo para enfrentar el conflicto

El actual Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso su proyecto de Ley de Sometimiento que, según el texto oficial, busca "garantizar el orden público y lograr una intervención territorial integral". El documento contiene 22 artículos y plantea una categoría común de "actores armados ilegales o terroristas".
Esa denominación agruparía tanto a organizaciones con control territorial y capacidad de mando, como a redes criminales que participan en economías ilícitas o cometen actos que afectan el orden público y a la población civil.

"Así como hay actores ligados directamente con el narcotráfico, los únicos [sujetos] del conflicto no son los cárteles de las drogas, sino que acá hay guerrillas históricas como el ELN (Ejército de Liberación Nacional); hay grupos paramilitares que tienen otro cariz más allá del meramente ligado al tráfico de drogas, y que difícilmente van a desmovilizarse", argumentó el docente universitario Francisco Toloza, consultado por esta agencia.

Esta ley supone un cambio de enfoque: el Gobierno propone pasar de una política de paz basada en negociaciones políticas con grupos armados a un modelo de sometimiento, con beneficios penales condicionados a la entrega de armas, la colaboración con la justicia y el desmantelamiento de las economías criminales.
Entre ellos se encuentra una rebaja de 50% de la pena acumulada para los integrantes que cumplan las condiciones, en función de sus aportes verificables a la verdad, la reparación y el desmantelamiento de las organizaciones.
Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo, la reducción sería de 30%. El proyecto también prevé modalidades especiales de cumplimiento de las penas y supuestos de libertad condicional o suspensión de su ejecución.
Efectivos del Ejército colombiano durante la presentación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano en octubre de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 07.10.2026
América Latina
¿Servirá la apuesta de Colombia por las Fuerzas de Tarea Conjunta para combatir a los grupos criminales?
7 de octubre, 01:40 GMT
De acuerdo con el proyecto de ley, la Fiscalía colombiana mantendrá sus funciones de investigación y acusación, mientras que los jueces y tribunales controlarán los acuerdos y los beneficios. Asimismo, se contempla la creación de una unidad especializada en la Fiscalía y de programas de tránsito a la legalidad.
Además, el presidente de la nación sudamericana plantea recortar 100.000 millones de pesos (31.398 dólares) del presupuesto de la Jurisdicción Especial Para la Paz, argumentando que los recursos públicos no son infinitos. Al respecto, el titular de ese tribunal transicional, Alejandro Ramelli, sostiene que la medida constituye una violación de los compromisos internacionales.

"Ya es un obstáculo"

Así como la Paz Total no dejó indicadores alentadores respecto al fin del conflicto armado interno en Colombia, durante los primeros meses de la actual Administración, las acciones criminales han cobrado fuerza, según los expertos.
"La violencia se está incrementando", sentenció Huérfano Ordóñez, quien enumeró algunos de los ataques registrados en los últimos meses: atentados contra una patrulla de Policía, carros bomba instalados en peajes y ataques con drones, entre otros.
"Tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública", dijo De la Espriella durante su discurso de posesión, el 7 de agosto de este año.
Sobre este planteamiento, Toloza explicó que la apuesta del Gobierno supone "una salida guerrerista", que profundiza el conflicto y golpea a las comunidades que lo sufren.
En ese sentido, el politólogo y sociólogo señaló que existe un vínculo entre Colombia y la necesidad de Estados Unidos de insuflar esta tensión, para legitimar y posicionar su estrategia de Escudo de las Américas.

"La confrontación colombiana deja de ser un fenómeno [local]; es, por lo menos, transfronterizo, tanto hacia Venezuela o hacia Ecuador. Está ligado directamente con las necesidades del complejo militar económico norteamericano y, más recientemente, como novedad, con las del complejo militar industrial israelí", aseguró Toloza.

Omar Bula, canciller de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 15.10.2026
América Latina
Colombia se retira del Grupo de La Haya: acusa que la alianza solo busca "aislar y atacar a Israel"
15 de octubre, 22:56 GMT
Por su parte, Huérfano indicó que el combate directo contra los grupos criminales no ha logrado mermar el poder de estos actores en 60 años, "ni con las tecnologías de EEUU", pese a que distintos presidentes han mantenido el discurso de "arrasar" con ellos.
"Históricamente, en Colombia se ha visto que nada por imposición y a la fuerza ha funcionado", sentenció. Asimismo, recordó que esa política "ha terminado con los falsos positivos", en referencia al asesinato de jóvenes que fueron presentados como integrantes de grupos armados. "La propia ley es un obstáculo ya", agregó.

Perspectivas de la reconciliación

Lo que ocurre en Colombia, refirió Toloza, no es una "guerra única y exclusivamente del narcotráfico". Precisó que el trasiego de enervantes financia una parte del conflicto, pero que el plátano, el petróleo y la minería ilegal también contribuyen a estas economías de la violencia.
Esto podría sustentarse con las cifras reveladas recientemente en un informe publicado recientemente, basado en datos de inteligencia. Según el documento, la minería ilegal genera ingresos que podrían alcanzar los 8,4 mil millones de dólares en 2025, superando los obtenidos por el narcotráfico.
Vista aérea de las obras de la nueva cárcel Renacer en Sabana de San Ángel, en Magdalena, norte de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 02.10.2026
América Latina
¿Al estilo Bukele? Colombia pone en marcha su plan de "megacárceles" para combatir el crimen
2 de octubre, 00:43 GMT

Para Huérfano Ordóñez, es necesaria "una mejora verificable en la seguridad de los territorios, en lugar de limitarse a reducir las penas" de los miembros de los grupos armados.

Advirtió que "han llegado estructuras extranjeras a fortalecer las estructuras criminales, en este caso, las estructuras urbanas".
También expresó que el complejo escenario del conflicto armado interno puede hacer que esta situación pase de las zonas rurales a las urbanas, lo que podría traducirse en atentados como los registrados en los últimos días en algunas ciudades del país.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала