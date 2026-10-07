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¿Servirá la apuesta de Colombia por las Fuerzas de Tarea Conjunta para combatir a los grupos criminales?

¿Servirá la apuesta de Colombia por las Fuerzas de Tarea Conjunta para combatir a los grupos criminales?

Sputnik Mundo

El Gobierno colombiano creó una Fuerza de Tarea Conjunta que, con 1.200 efectivos, buscará atajar el robo de combustible, una de las principales fuentes de... 07.10.2026, Sputnik Mundo

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El presidente colombiano Abelardo de la Espriella ordenó reactivar las Fuerzas de Tarea Conjunta, equipos especializados integrados por militares de las tres ramas de las Fuerzas Armadas con el objetivo de combatir a grupos criminales en el país. La decisión, que revierte una medida de la Administración de Gustavo Petro (2022-2026), apunta fundamentalmente contra el ELN y el Clan del Golfo.Desde un predio militar en Valledupar, capital del departamento del César (norte), De la Espriella oficializó la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, conformada por 1.200 militares pertenecientes al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía.Según el Gobierno, el objetivo del nuevo cuerpo de seguridad es combatir "las economías criminales relacionadas con el hurto de hidrocarburos". De acuerdo con cifras del Gobierno, en lo que va de 2026, las organizaciones criminales han robado más de 1,2 millones de barriles de hidrocarburos, equivalentes a más de 241 millones de dólares.El jefe de Estado enfatizó que el objetivo del grupo no es solo detectar a los responsables de los robos, sino también "desmantelar todos los eslabones de este negocio criminal". En ese sentido, aseguró que se buscará "identificar a quién compra esos hidrocarburos y quién se beneficia de esa renta criminal".El robo de combustible es una de las formas criminales que más han utilizado estructuras del ELN y el Clan del Golfo en el norte colombiano. Una investigación del medio colombiano Semana de agosto de 2026 daba cuenta de que los grupos criminales suelen hacer conexiones clandestinas e instalar válvulas ilegales sobre la propia infraestructura petrolera de Ecopetrol.En ocasiones también utilizan mangueras y sistemas de bombeo para extraer el combustible y almacenarlo en tanques para luego revenderlo. Incluso, el carburante clandestino es utilizado en el procesamiento de narcóticos.Detrás de las Fuerzas de Tarea ConjuntaEn diálogo con Sputnik, el analista colombiano en temas de seguridad y defensa, Erich Saumeth, señaló que el concepto detrás de este tipo de Fuerzas de Tarea Conjunta es "copar un territorio" a través del despliegue de una gran cantidad de efectivos en una zona puntual.En ese sentido, el analista señaló que el robo de combustible, y su posterior venta en el mercado negro, se convirtió en los últimos años en una de las principales fuentes de financiamiento de organizaciones como el ELN, por ejemplo. De hecho, apuntó el analista, reportes del Ministerio de Defensa indican que esta última organización llega a obtener "el 90% de sus ingresos" de dicha actividad ilegal.Para Saumeth, tanto el robo de combustible como otras economías ilegales son la clave para que muchas organizaciones criminales hayan crecido exponencialmente en los últimos años, al disponer de "mayor flujo de caja" que les permitiera ampliar la cantidad de droga producida y solventar la incorporación de nuevos miembros.Retomar la apuestaConformar una fuerza de tareas con efectivos de varias fuerzas permite, según el experto, que los operativos no se limiten a "cerrar la válvula" del robo de combustible, sino "identificar a los responsables y destruir esas organizaciones". Por eso, además, estos equipos especializados también cuentan con la participación de fiscales, listos para judicializar a los detenidos lo más rápido posible.De todas maneras, no se trata de un abordaje novedoso en Colombia. Saumeth recordó que ya se habían creado fuerzas de tareas similares en el pasado, como la denominada 'Aquiles', que llegó a incluir a unos 2.500 hombres en el departamento de Antioquia, con el objetivo de combatir la expansión de cultivos ilegales y estructuras del Clan del Golfo en esa región.Sin embargo, lamentó el experto, este tipo de enfoques de seguridad fueron desmontados durante la administración de Petro, que prefirió priorizar esfuerzos en las negociaciones de paz con estas organizaciones."La apuesta del Gobierno pasado eran los diálogos de paz con el fin de que las organizaciones se reintegraran a la vida civil", comentó el experto, señalando que, aunque esta política podía ser compartible, "después de un determinado tiempo fue evidente que estas organizaciones no estaban sintonizadas con el deseo presidencial".Saumeth valoró que el Gobierno de De la Espriella haya cambiado la estrategia, escogiendo el combate directo con las organizaciones en lugar de insistir en las negociaciones.

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