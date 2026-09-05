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De la Espriella puede "alimentar una lógica de retaliación" por uso de cuerpos de criminales abatidos, dice experto

De la Espriella puede "alimentar una lógica de retaliación" por uso de cuerpos de criminales abatidos, dice experto

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se mostró junto a los cuerpos de líderes criminales abatidos por las fuerzas de seguridad y advirtió... 05.09.2026, Sputnik Mundo

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella concretó en los primeros días de septiembre dos operaciones contra grupos criminales en las que logró "dar de baja" a líderes de organizaciones fuertemente buscados por las fuerzas de seguridad.En efecto, entre los ultimados aparece alias 'Naím' o 'Bendito Menor', un joven al que el propio De la Espriella definió como "uno de los criminales más buscados del país" y que era señalado como líder del grupo denominado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, que operaba en La Guajira, departamento del Caribe colombiano.Días antes, el mandatario también confirmó la muerte de 'Tigre' o 'Pintado' en el departamento de Guaviare (centro-sur), considerado cabecilla del Frente Carolina Ramírez, uno de los que, según el Gobierno, responde al liderazgo de Iván Mordisco. Para el mandatario, se trata del "golpe más contundente asestado por nuestra Fuerza Pública en los últimos 12 años".Pero, más allá de los resultados concretos de las operaciones, ambas tuvieron un factor común: fueron comunicadas por el propio presidente a través de un video institucional en el que el mandatario se presenta rodeado de los cuerpos de los criminales abatidos en las operaciones."En el Gobierno de El Tigre (apodo del propio De la Espriella) la gente de bien no volverá a sentir miedo. Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes, porque aquellos que no se sometan terminarán de esta forma", aseguró el presidente en uno de los videos, a metros de bolsas con los cuerpos de los criminales abatidos."En el fondo, el negocio sigue ahí"Hugo Acero, sociólogo colombiano especializado en seguridad, dijo a Sputnik que las dos operaciones presentadas por De la Espriella efectivamente han sido importantes y exitosas, además de que, si bien se basan en información de inteligencia con la que las fuerzas de seguridad ya contaban previamente, denotan "un cambio en el mando y en la decisión política".De todas maneras, consideró que el Gobierno colombiano puede seguir enfrentándose al problema de que, en lo que respecta a las bandas criminales que operan en Colombia, "a rey muerto, rey puesto", y todas las estructuras pueden rearmarse rápidamente luego de que sus líderes son neutralizados.Acero enfatizó que "no basta con descabezar a una organización" porque seguirán surgiendo nuevas "porque en el fondo el negocio sigue ahí", particularmente en lo que refiere al narcotráfico y la minería ilegal.El mensaje detrás de los cuerposEn diálogo con este medio, el director de la organización Indepaz, Leonardo González Perafán, remarcó que, si bien "el Estado tiene el deber de enfrentar a los grupos armados y recuperar el control de los territorios", resulta preocupante "la manera cómo se están comunicando algunas de esas operaciones".En ese sentido, el experto advirtió que "mostrar videos juntos a los cuerpos de personas muertas y presentar esos resultados casi como trofeos puede enviar un mensaje muy equivocado", tanto frente a la opinión pública como ante las propias organizaciones que se pretende combatir.El analista enfatizó, en ese sentido, que "el Estado puede y debe combatir a los grupos armados pero tiene que diferenciarse de ellos", por lo que debe comprender que "la fuerza legítima tiene límites: la Constitución, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario". Al respecto, recordó que el derecho internacional humanitario "establece obligaciones de respeto frente a las personas fallecidas y exige preservar su dignidad"."Los muertos no son trofeos y la crueldad nunca puede convertirse en política de seguridad", añadió González Perafán.Acero subrayó que, seguramente, tanto el presidente De la Espriella como sus asesores en el tema "consideran que con esas imágenes escabrosas van a disuadir a las organizaciones criminales y a sus integrantes de continuar con sus actividades". Y, si bien es "una forma de presentarlo", esta decisión también puede derivar en "acciones de retaliación" por parte de las estructuras delincuenciales, que entiendan que "hay que defenderse o dar una respuesta a estos hechos".Para el experto, esto puede ser particularmente delicado en las propias comunidades en las que estos grupos operan y donde podrían efectuar actos de represalias contra pobladores a los que identifiquen como posibles denunciantes.El sociólogo coincidió además con González Perafán en que, aun cuando las bajas en operaciones contra estas organizaciones son "legítimas", el Estado colombiano no puede evadirse de su "respeto por la persona que fue dada de baja y, por sobre todo, de sus familiares".

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