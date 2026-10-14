https://noticiaslatam.lat/20261014/se-les-acabo-la-fiesta-de-la-espriella-presume-resultados-en-seguridad-1175442000.html

"¡Se les acabó la fiesta!": De la Espriella presume resultados en seguridad

"¡Se les acabó la fiesta!": De la Espriella presume resultados en seguridad

Sputnik Mundo

El mandatario colombiano Abelardo de la Espriella volvió a subir un video en el que se jactó de los logros que ha conseguido en poco más de dos meses en contra... 14.10.2026, Sputnik Mundo

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"¡Se acabó la guachafita y Colombia dejó de ser refugio para los bandidos! Durante demasiado tiempo, criminales nacionales y extranjeros creyeron que podían hacer de nuestro país su escondite, actuar con impunidad y burlarse de la justicia", dijo en sus redes sociales.Según él, en 67 días ya ha firmado 131 procesos de extradición —muchos de ellos a EEUU—, a la que calificó como "una herramienta fundamental de cooperación internacional".

https://noticiaslatam.lat/20261011/no-quedaran-impunes-de-la-espriella-reprueba-agresiones-contra-guardias-penitenciarios-1175399650.html

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