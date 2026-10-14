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"¡Se les acabó la fiesta!": De la Espriella presume resultados en seguridad
"¡Se les acabó la fiesta!": De la Espriella presume resultados en seguridad
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El mandatario colombiano Abelardo de la Espriella volvió a subir un video en el que se jactó de los logros que ha conseguido en poco más de dos meses en contra... 14.10.2026, Sputnik Mundo
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"¡Se acabó la guachafita y Colombia dejó de ser refugio para los bandidos! Durante demasiado tiempo, criminales nacionales y extranjeros creyeron que podían hacer de nuestro país su escondite, actuar con impunidad y burlarse de la justicia", dijo en sus redes sociales.Según él, en 67 días ya ha firmado 131 procesos de extradición —muchos de ellos a EEUU—, a la que calificó como "una herramienta fundamental de cooperación internacional".
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"¡Se les acabó la fiesta!": De la Espriella presume resultados en seguridad

22:42 GMT 14.10.2026
© AP Photo / Fernando VergaraAbelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia - Sputnik Mundo, 1920, 14.10.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
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El mandatario colombiano Abelardo de la Espriella volvió a subir un video en el que se jactó de los logros que ha conseguido en poco más de dos meses en contra de la delincuencia organizada, al tiempo de señalar que los criminales no enfrentaban suficientes consecuencias en la Administración anterior de Gustavo Petro.
"¡Se acabó la guachafita y Colombia dejó de ser refugio para los bandidos! Durante demasiado tiempo, criminales nacionales y extranjeros creyeron que podían hacer de nuestro país su escondite, actuar con impunidad y burlarse de la justicia", dijo en sus redes sociales.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
América Latina
"No quedarán impunes": De la Espriella reprueba las agresiones contra guardias penitenciarios
11 de octubre, 21:30 GMT
Según él, en 67 días ya ha firmado 131 procesos de extradición —muchos de ellos a EEUU—, a la que calificó como "una herramienta fundamental de cooperación internacional".
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