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"No quedarán impunes": De la Espriella reprueba agresiones contra guardias penitenciarios
"No quedarán impunes": De la Espriella reprueba agresiones contra guardias penitenciarios
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó los ataques contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)... 11.10.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el mandatario sudamericano indicó que estas acciones se dan como consecuencia de los traslados de capos a cárceles de más seguridad e, incluso, a algunas extradiciones."Creen que intimidando a nuestros guardianes nos harán retroceder. Se equivocan: vamos a protegerlos, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia", aseveró.
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"No quedarán impunes": De la Espriella reprueba agresiones contra guardias penitenciarios

21:30 GMT 11.10.2026
© AP Photo / Sebastian BarrosEl presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. - Sputnik Mundo, 1920, 11.10.2026
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó los ataques contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurridos en Barranquilla (norte), quienes fueron baleados cuando viajaban en motocicleta. Los heridos fueron atendidos en los hospitales más cercanos.
"Los atentados y las amenazas contra los guardianes del INPEC no quedarán impunes", resaltó en X.
Asimismo, el mandatario sudamericano indicó que estas acciones se dan como consecuencia de los traslados de capos a cárceles de más seguridad e, incluso, a algunas extradiciones.
"Creen que intimidando a nuestros guardianes nos harán retroceder. Se equivocan: vamos a protegerlos, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia", aseveró.
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