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"No quedarán impunes": De la Espriella reprueba agresiones contra guardias penitenciarios

"No quedarán impunes": De la Espriella reprueba agresiones contra guardias penitenciarios

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó los ataques contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec)... 11.10.2026, Sputnik Mundo

2026-10-11T21:30+0000

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Asimismo, el mandatario sudamericano indicó que estas acciones se dan como consecuencia de los traslados de capos a cárceles de más seguridad e, incluso, a algunas extradiciones."Creen que intimidando a nuestros guardianes nos harán retroceder. Se equivocan: vamos a protegerlos, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia", aseveró.

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