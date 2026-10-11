"No quedarán impunes": De la Espriella reprueba agresiones contra guardias penitenciarios

Asimismo, el mandatario sudamericano indicó que estas acciones se dan como consecuencia de los traslados de capos a cárceles de más seguridad e, incluso, a algunas extradiciones."Creen que intimidando a nuestros guardianes nos harán retroceder. Se equivocan: vamos a protegerlos, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia", aseveró.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, condenó los ataques contra integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurridos en Barranquilla (norte), quienes fueron baleados cuando viajaban en motocicleta. Los heridos fueron atendidos en los hospitales más cercanos.
"Los atentados y las amenazas contra los guardianes del INPEC no quedarán impunes", resaltó en X.
Asimismo, el mandatario sudamericano indicó que estas acciones se dan como consecuencia de los traslados de capos a cárceles de más seguridad e, incluso, a algunas extradiciones.
"Creen que intimidando a nuestros guardianes nos harán retroceder.Se equivocan: vamos a protegerlos, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia", aseveró.
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