Capturan al 'Mexicano', presunto enlace entre Cártel Jalisco Nueva Generación y narcos colombianos

De acuerdo con el periódico del país sudamericano, Chacón era buscado por las autoridades estadounidenses, mismas que participaron en su captura. El Mexicano es señalado por ser el presunto enlace entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y narcotraficantes colombianos, con quienes "habría establecido una sofisticada red de empresas fachada ubicadas simultáneamente en Tijuana (noroeste de México) y Medellín", según el rotativo. De igual modo, refirieron las autoridades colombianas en la publicación, Chacón habría dado pagos mensuales de hasta 15.000 dólares a agrupaciones criminales como la Terraza y el Clan del Golfo.
La policía local y la Fiscalía colombiana arrestaron a Fredy Chacón, alias 'el Mexicano', en la ciudad de Medellín (noroeste), por el delito de lavado de dinero, según el medio 'El Tiempo'.
De acuerdo con el periódico del país sudamericano, Chacón era buscado por las autoridades estadounidenses, mismas que participaron en su captura.
El Mexicano es señalado por ser el presunto enlace entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y narcotraficantes colombianos, con quienes "habría establecido una sofisticada red de empresas fachada ubicadas simultáneamente en Tijuana (noroeste de México) y Medellín", según el rotativo.
De igual modo, refirieron las autoridades colombianas en la publicación, Chacón habría dado pagos mensuales de hasta 15.000 dólares a agrupaciones criminales como la Terraza y el Clan del Golfo.
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