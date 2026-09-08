"Cuba jamás será colonia de ningún imperio", asevera Díaz-Canel

La declaración surgió en respuesta a una publicación del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien compartió en la plataforma Truth Social una imagen de un mapa de EEUU que incluía a Cuba, Canadá, México, el Caribe, Groenlandia e Islandia, todos ellos coloreados con los motivos de la bandera del país norteamericano.
La declaración surgió en respuesta a una publicación del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien compartió en la plataforma Truth Social una imagen de un mapa de EEUU que incluía a Cuba, Canadá, México, el Caribe, Groenlandia e Islandia, todos ellos coloreados con los motivos de la bandera del país norteamericano.
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