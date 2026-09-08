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"Cuba jamás será colonia de ningún imperio", asevera Díaz-Canel
"Cuba jamás será colonia de ningún imperio", asevera Díaz-Canel
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El presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel, resaltó que La Habana siempre defenderá "su independencia, soberanía y autodeterminación". 08.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-08T22:35+0000
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La declaración surgió en respuesta a una publicación del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien compartió en la plataforma Truth Social una imagen de un mapa de EEUU que incluía a Cuba, Canadá, México, el Caribe, Groenlandia e Islandia, todos ellos coloreados con los motivos de la bandera del país norteamericano.
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"Cuba jamás será colonia de ningún imperio", asevera Díaz-Canel

22:35 GMT 08.09.2026
© AP Photo / Peter DejongEl presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. - Sputnik Mundo, 1920, 08.09.2026
© AP Photo / Peter Dejong
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El presidente de la nación caribeña, Miguel Díaz-Canel, resaltó que La Habana siempre defenderá "su independencia, soberanía y autodeterminación".

"Cuba, que conoce bien el significado de haber sido colonia y neocolonia de dos imperios, tiene claro que jamás volverá a serlo de ninguno", escribió en X.

La declaración surgió en respuesta a una publicación del mandatario estadounidense, Donald Trump, quien compartió en la plataforma Truth Social una imagen de un mapa de EEUU que incluía a Cuba, Canadá, México, el Caribe, Groenlandia e Islandia, todos ellos coloreados con los motivos de la bandera del país norteamericano.
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