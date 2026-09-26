"Llegaremos a un acuerdo con Cuba", estima Trump

Trump ha dicho en varias ocasiones que La Habana está "al borde del colapso" y ha insistido en que, según él, es necesario un cambio de poder.En enero de este año, la Casa Blanca autorizó aranceles a las importaciones de países que abastecen al Estado caribeño de petróleo. Además, declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no prevé el despliegue de las fuerzas armadas en la nación caribeña.
"No creo que vayamos a necesitar a los militares [en la mayor de las Antillas]", comentó ante la prensa en la Casa Blanca, ello tras ser cuestionado sobre el tema. De igual modo, el mandatario estadounidense estimó que alcanzará "un acuerdo con Cuba".
Trump ha dicho en varias ocasiones que La Habana está "al borde del colapso" y ha insistido en que, según él, es necesario un cambio de poder.