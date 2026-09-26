Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260926/llegaremos-a-un-acuerdo-con-cuba-estima-trump-1175205451.html
"Llegaremos a un acuerdo con Cuba", estima Trump
"Llegaremos a un acuerdo con Cuba", estima Trump
Sputnik Mundo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no prevé el despliegue de las fuerzas armadas en la nación caribeña. 26.09.2026, Sputnik Mundo
2026-09-26T19:25+0000
2026-09-26T19:25+0000
américa latina
política
donald trump
cuba
eeuu
la habana
casa blanca
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1a/1174811013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8a580d6c8eeaae41b00acba956001adb.jpg
Trump ha dicho en varias ocasiones que La Habana está "al borde del colapso" y ha insistido en que, según él, es necesario un cambio de poder.En enero de este año, la Casa Blanca autorizó aranceles a las importaciones de países que abastecen al Estado caribeño de petróleo. Además, declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Washington.
cuba
eeuu
la habana
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/1a/1174811013_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_885b5518fff33cfe95587d49e06c44d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
política, donald trump, cuba, eeuu, la habana, casa blanca
política, donald trump, cuba, eeuu, la habana, casa blanca

"Llegaremos a un acuerdo con Cuba", estima Trump

19:25 GMT 26.09.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinEl presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas durante una rueda de prensa
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los periodistas durante una rueda de prensa - Sputnik Mundo, 1920, 26.09.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Síguenos en
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que no prevé el despliegue de las fuerzas armadas en la nación caribeña.
"No creo que vayamos a necesitar a los militares [en la mayor de las Antillas]", comentó ante la prensa en la Casa Blanca, ello tras ser cuestionado sobre el tema. De igual modo, el mandatario estadounidense estimó que alcanzará "un acuerdo con Cuba".
Trump ha dicho en varias ocasiones que La Habana está "al borde del colapso" y ha insistido en que, según él, es necesario un cambio de poder.
En enero de este año, la Casa Blanca autorizó aranceles a las importaciones de países que abastecen al Estado caribeño de petróleo. Además, declaró el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de Washington.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала