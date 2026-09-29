https://noticiaslatam.lat/20260929/se-agudiza-el-cerco-contra-cuba-eeuu-amplia-las-sanciones-impuestas-a-la-isla-1175236932.html

Se agudiza el cerco contra Cuba: EEUU amplía las sanciones impuestas a la isla

Se agudiza el cerco contra Cuba: EEUU amplía las sanciones impuestas a la isla

Sputnik Mundo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que se impusieron nuevas restricciones a bancos extranjeros, el... 29.09.2026, Sputnik Mundo

2026-09-29T22:21+0000

2026-09-29T22:21+0000

2026-09-29T22:21+0000

américa latina

política

seguridad

donald trump

cuba

eeuu

oficina para el control de activos extranjeros (ofac)

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/09/12/1175107936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7f088c506e6a3499b7eaeef01b3b5ba.jpg

"La OFAC emite esta alerta para advertir sobre el aumento del riesgo de sanciones asociado a transacciones relacionadas con Cuba, tanto para personas estadounidenses como extranjeras, debido a las nuevas facultades sancionatorias y a las modificaciones regulatorias, que refuerzan las herramientas de seguridad nacional y política exterior de EEUU para contrarrestar la amenaza persistente que representa el Gobierno de Cuba", señaló la entidad en un comunicado.Las nuevas medidas entrarán en vigor este 30 de septiembre, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo. Entre las restricciones figuran sanciones contra instituciones financieras extranjeras por realizar transacciones que involucren a cubanos sancionados, así como la prohibición a bancos estadounidenses de abrir o mantener cuentas para emprendedores de la mayor de las Antillas y el congelamiento de esos fondos.

https://noticiaslatam.lat/20260926/llegaremos-a-un-acuerdo-con-cuba-estima-trump-1175205451.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, donald trump, cuba, eeuu, oficina para el control de activos extranjeros (ofac)