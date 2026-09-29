Se agudiza el cerco contra Cuba: EEUU amplía las sanciones impuestas a la isla

"La OFAC emite esta alerta para advertir sobre el aumento del riesgo de sanciones asociado a transacciones relacionadas con Cuba, tanto para personas estadounidenses como extranjeras, debido a las nuevas facultades sancionatorias y a las modificaciones regulatorias, que refuerzan las herramientas de seguridad nacional y política exterior de EEUU para contrarrestar la amenaza persistente que representa el Gobierno de Cuba", señaló la entidad en un comunicado.Las nuevas medidas entrarán en vigor este 30 de septiembre, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo. Entre las restricciones figuran sanciones contra instituciones financieras extranjeras por realizar transacciones que involucren a cubanos sancionados, así como la prohibición a bancos estadounidenses de abrir o mantener cuentas para emprendedores de la mayor de las Antillas y el congelamiento de esos fondos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro informó que se impusieron nuevas restricciones a bancos extranjeros, el congelamiento de cuentas de emprendedores cubanos y la prohibición de realizar conferencias en la isla.
"La OFAC emite esta alerta para advertir sobre el aumento del riesgo de sanciones asociado a transacciones relacionadas con Cuba, tanto para personas estadounidenses como extranjeras, debido a las nuevas facultades sancionatorias y a las modificaciones regulatorias, que refuerzan las herramientas de seguridad nacional y política exterior de EEUU para contrarrestar la amenaza persistente que representa el Gobierno de Cuba", señaló la entidad en un comunicado.
Las nuevas medidas entrarán en vigor este 30 de septiembre, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.
Entre las restricciones figuran sanciones contra instituciones financieras extranjeras por realizar transacciones que involucren a cubanos sancionados, así como la prohibición a bancos estadounidenses de abrir o mantener cuentas para emprendedores de la mayor de las Antillas y el congelamiento de esos fondos.
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