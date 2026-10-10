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"Nuevamente insiste en la mentira": Cuba rechaza declaraciones de EEUU sobre su colaboración médica en el extranjero
"Nuevamente insiste en la mentira": Cuba rechaza declaraciones de EEUU sobre su colaboración médica en el extranjero
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El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó un nuevo informe del Gobierno de Estados Unidos que tilda como "trabajo forzoso" a los programas de colaboración... 10.10.2026, Sputnik Mundo
2026-10-10T18:11+0000
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"Con otro informe unilateral y mendaz sobre Trata de Personas, el Departamento de Estado de EEUU pretende continuar justificando la política agresiva de ese Gobierno contra Cuba y su persecución enfermiza a la colaboración médica cubana", expresó Bruno Rodríguez en la red social X.Asimismo, calificó de "cínico" el reconocimiento que hace Washington de ejercer presiones contra los Gobiernos que han establecido proyectos de colaboración médica con la nación caribeña.El 8 de octubre, el Departamento de Estado de EEUU publicó su informe anual sobre Trata de Personas, el cual tilda de "política o patrón gubernamental de trabajo forzoso" a las llamadas misiones médicas de Cuba en el extranjero.Este año, países como Guatemala, Honduras y otros del Caribe suspendieron sus proyectos de colaboración médica con Cuba y, según el Gobierno de La Habana, lo hicieron debido a presiones de Washington.A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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"Nuevamente insiste en la mentira": Cuba rechaza declaraciones de EEUU sobre su colaboración médica en el extranjero
18:11 GMT 10.10.2026 (actualizado: 18:17 GMT 10.10.2026)
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó un nuevo informe del Gobierno de Estados Unidos que tilda como "trabajo forzoso" a los programas de colaboración médica de la isla en otros países. En sus palabras, así Washington intenta justificar su política "agresiva" contra La Habana y manipular la opinión pública internacional.
"Con otro informe unilateral y mendaz sobre Trata de Personas, el Departamento de Estado de EEUU pretende continuar justificando la política agresiva de ese Gobierno contra Cuba y su persecución enfermiza a la colaboración médica cubana", expresó Bruno Rodríguez en la red social X.
Asimismo, calificó de "cínico" el reconocimiento que hace Washington de ejercer presiones contra los Gobiernos que han establecido proyectos de colaboración médica con la nación caribeña.
"Nuevamente el Gobierno estadounidense insiste en la mentira para intentar manipular la opinión pública internacional", subrayó el canciller.
El 8 de octubre, el Departamento de Estado de EEUU publicó su informe anual sobre Trata de Personas, el cual tilda de "política o patrón gubernamental de trabajo forzoso" a las llamadas misiones médicas de Cuba en el extranjero.
8 de septiembre, 22:35 GMT
Este año, países como Guatemala, Honduras y otros del Caribe suspendieron sus proyectos de colaboración médica con Cuba y, según el Gobierno de La Habana, lo hicieron debido a presiones de Washington.
A inicios de 2026, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela
.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles
a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU. La medida exacerbó la escasez de combustible
en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
El Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía
y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso
, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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