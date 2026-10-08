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Los matrimonios y nacimientos en Ecuador van a la baja: ¿cambio cultural o limitantes económicas?

Los matrimonios y nacimientos en Ecuador van a la baja: ¿cambio cultural o limitantes económicas?

Sputnik Mundo

El horizonte demográfico del país atraviesa un punto de quiebre. Con una tasa de fecundidad que cayó a 1,81 hijos por mujer —por debajo del nivel de reemplazo... 08.10.2026, Sputnik Mundo

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Las estadísticas oficiales trazan una contundente curva en descenso. En 2024, la tasa de fecundidad se situó en 1,81 hijos por mujer, distante del 2,27 de hace una década y lejos del mínimo de 2,1 necesario para garantizar el reemplazo poblacional. De forma paralela, en 2025 se registraron 52.044 matrimonios, una caída del 3,3% respecto a 2024 y del 30,4% en comparación con las 74.800 uniones del 2010.Un quiebre culturalLa socióloga política Anabel Bilbao García, coordinadora de iniciativas regionales sobre juventudes, señaló en diálogo con Sputnik que esta transición no debe leerse como un debate binario entre cultura y economía, sino como la convergencia de ambas esferas.Por su parte, Juan Francisco Luzón, experto en sociología política, dijo para este medio que existen dos fenómenos en simultáneo. Una segunda transición demográfica caracterizada por la autonomía personal y la individualización, acompañada de una transición forzada por la vulnerabilidad laboral.Salarios, vivienda e informalidadLas condiciones materiales actúan como un freno directo para la constitución de nuevos hogares. En Ecuador, el salario básico de 482 dólares cubre apenas el 58% del costo de la canasta familiar esencial. A esto se suma que la población económicamente activa enfrenta una tasa de informalidad que alcanza al 53%, mientras que el ingreso medio de las mujeres no llega a cubrir la remuneración básica.En el caso de las juventudes, la brecha de inserción es aún más drástica. Bilbao enfatiza que solo el 30% de los jóvenes en el país tiene acceso a un empleo, y de ese grupo, apenas el 32% goza de empleo pleno con todos los beneficios de ley y seguridad social.En esa misma línea, Luzón añade que incorporar un hijo a este escenario altera la sostenibilidad del hogar.Con casi la mitad de los inmuebles del país en situación de déficit habitacional, los jóvenes se independizan cerca de los 28 o 29 años, e incluso datos de la Organización Iberoamericana de Juventudes señalan desplazamientos de la salida hacia etapas más tardías. Según la encuesta Multitrabajo citada por Luzón, el 58% de los encuestados aún vive con su familia y un 33% de quienes lograron independizarse tuvo que regresar a la casa de sus padres debido a la volatilidad económica.La crisis del cuidadoLa tasa de nupcialidad por población se ha reducido casi a la mitad desde 1997. Las mujeres que deciden casarse lo hacen en promedio nueve años más tarde que en décadas anteriores. Además, los 24.991 divorcios registrados en 2025 frente a los 52.044 matrimonios del mismo año evidencian una dinámica conyugal mucho más flexible y menos definitiva.Ambos expertos concuerdan en que la postergación del matrimonio e hijos se vincula estrechamente con la falta de redes públicas de apoyo y la sobrecarga que recae en las mujeres.Al respecto, Luzón complementa que el abandono estatal consolida la brecha. "Cuando juntamos un Estado que no cuida y la precariedad económica, entendemos que no hay un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) funcionando eficientemente, ni guarderías públicas suficientes. Si unimos el cambio cultural con la ausencia de infraestructura pública, el trabajo de cuidado sigue recayendo desproporcionadamente en las mujeres", subraya.Impactos a futuroEl desplome de la natalidad se observa en todas las franjas etarias, pero registra su aceleración más pronunciada en el segmento joven. Durante 2024, Ecuador registró 215.714 nacimientos vivos, mostrando una disminución de 23.963 respecto a 2023 y una tendencia decreciente desde 1990. Las edades más frecuentes fueron 20-24 años (25.8%), 25-29 años (25.1%) y 30-34 años (19.7%).Aunque Ecuador mantiene todavía un patrón demográfico relativamente joven en comparación con los estándares europeos, la velocidad del descenso advierte sobre consecuencias severas a mediano y largo plazo, que pueden incluir desde una aceleración en el envejecimiento poblacional y la insostenibilidad del sistema de pensiones hasta una mayor presión tributaria sobre una base laboral cada vez más reducida.

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