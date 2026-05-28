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Tasa de nacimientos en Chile cae un 47% en tres décadas
Tasa de nacimientos en Chile cae un 47% en tres décadas
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La tasa de nacimientos en Chile cayó 46,9% en los últimos 32 años, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Asimismo, resaltó que las mujeres están... 28.05.2026, Sputnik Mundo
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En un estudio elaborado con información del Servicio de Registro Civil e Identificación y el Ministerio de Salud, el INE dio a conocer la disminución de los nacimientos en el país sudamericano, considerando que en 1993 estos alcanzaron los 275.916 casos y 30 años más tarde, en 2025, la cifra llegó a 146.466 nacidos vivos.Asimismo, los datos muestran que, en ese mismo período, la caída de la tasa de fecundidad, que mide el promedio de hijos que una mujer tendría durante su vida fértil, disminuyó en un 59,4%.Ello significa que, por primera vez, esta tasa se encuentra por debajo de un hijo por mujer, llegando a 0,99 nacidos vivos promedio por madre.La edad media de la fecundidad en las mujeres en 1993 era de 27 años, pero en 2025, llegó hasta los 30 años en promedio.El INE detalló también que, entre 2017 y 2025, la proporción de madres extranjeras aumentó 2,9 veces, pasando de un 6,9% de los nacidos vivos en 2017, a un 19,7% el año pasado.
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Tasa de nacimientos en Chile cae un 47% en tres décadas

02:30 GMT 28.05.2026
© AP Photo / Jae C. HongUna mujer toma a su bebé recién nacido (imagen ilustrativa)
Una mujer toma a su bebé recién nacido (imagen ilustrativa) - Sputnik Mundo, 1920, 28.05.2026
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La tasa de nacimientos en Chile cayó 46,9% en los últimos 32 años, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Asimismo, resaltó que las mujeres están postergando la maternidad para edades más avanzadas.

"Las cifras provisionales del estudio de estadísticas vitales 2025 confirman que los nacimientos en Chile disminuyeron 46,9% en 32 años, mientras que la tasa global de fecundidad, en tanto, tuvo una caída de 59,4% entre 1993-2025", afirmó el organismo en un comunicado.

En un estudio elaborado con información del Servicio de Registro Civil e Identificación y el Ministerio de Salud, el INE dio a conocer la disminución de los nacimientos en el país sudamericano, considerando que en 1993 estos alcanzaron los 275.916 casos y 30 años más tarde, en 2025, la cifra llegó a 146.466 nacidos vivos.
Asimismo, los datos muestran que, en ese mismo período, la caída de la tasa de fecundidad, que mide el promedio de hijos que una mujer tendría durante su vida fértil, disminuyó en un 59,4%.
Ello significa que, por primera vez, esta tasa se encuentra por debajo de un hijo por mujer, llegando a 0,99 nacidos vivos promedio por madre.
La edad media de la fecundidad en las mujeres en 1993 era de 27 años, pero en 2025, llegó hasta los 30 años en promedio.
El INE detalló también que, entre 2017 y 2025, la proporción de madres extranjeras aumentó 2,9 veces, pasando de un 6,9% de los nacidos vivos en 2017, a un 19,7% el año pasado.
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