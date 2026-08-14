https://noticiaslatam.lat/20260814/los-matrimonios-en-china-cayeron-un-75-interanual-en-el-primer-semestre-de-2026-1174664730.html

Los matrimonios en China cayeron un 7,5% interanual en el primer semestre de 2026

Los matrimonios en China cayeron un 7,5% interanual en el primer semestre de 2026

Sputnik Mundo

La caída de los registros matrimoniales en Pekín durante los últimos seis meses evidencia los desafíos demográficos que enfrenta el gigante asiático, como la... 14.08.2026, Sputnik Mundo

2026-08-14T07:50+0000

2026-08-14T07:50+0000

2026-08-14T07:50+0000

internacional

china

pekín

south china morning post

natalidad

matrimonio

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/08/0e/1174667608_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_f3e89116aa499b3268c5a301e07ccab1.jpg

Casi 3,28 millones de parejas contrajeron nupcias entre enero y junio de este año en China, lo que representa una caída de 264.000 con respecto al mismo periodo de 2025, informa el diario con base en datos del Ministerio de Asuntos Civiles.En contraste, los divorcios aumentaron 3,9 puntos porcentuales en el periodo referido, hasta alcanzar 1,38 millones, según los datos oficiales.De acuerdo con el diario, las estadísticas sobre matrimonios son seguidas puntualmente por las autoridades debido a que sirven como un indicador fiable de las tendencias de natalidad del año siguiente, mientras los nacimientos extramaritales siguen siendo objeto de escrutinio moral en muchas partes del país.En cuanto a los nacimientos, el medio señala que estos cayeron a un mínimo histórico de 7,92 millones en el primer semestre del año, es decir, unos 10 millones menos que el máximo que se alcanzó en 2016.A lo anterior se suma el rápido envejecimiento de la población, que pone en riesgo los esfuerzos de Pekín por mantener el crecimiento económico, debido a que una menor fuerza laboral y menos trabajadores para mantener a los jubilados "podrían afectar la productividad, aumentar los costos de las pensiones y atención médica, así como prolongar la debilidad de la demanda interna".Ante ese contexto, indica el diario, desde el año pasado las autoridades locales han implementado una serie de políticas para fomentar los casamientos y reducir la carga financiera de los hijos, como la ampliación del permiso por matrimonio, ayudas económicas, vales de consumo y menos restricciones sobre los sitios para contraer matrimonio.Si bien estas políticas contribuyeron a que el número de registros nupciales incrementara 6,76 millones en 2025, el descenso actual sugiere que la recuperación podría ser difícil de mantener.De esa manera, la nota concluye conminando a las autoridades a implementar más políticas que fomenten el matrimonio, como reducir los costos de la vivienda, la educación y la atención médica, además de salvaguardar los derechos laborales de las mujeres y atender la adicción de los niños a los videojuegos.

https://noticiaslatam.lat/20251215/1169440819.html

https://noticiaslatam.lat/20260806/china-impone-contramedidas-necesarias-por-restricciones-tecnologicas-de-eeuu-1174563097.html

china

pekín

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, pekín, south china morning post, natalidad, matrimonio